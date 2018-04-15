Независимая экспертиза нашла в «деле Скрипаля» следы химоружия стран НАТО 

«По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать — шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось», — процитировал Лавров выдержку из документа. По словам министра, швейцарские эксперты обнаружили в предоставленных образцах и следы отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа А-234. Однако оно было «в исходном состоянии и значительной концентрации».
"По оценке специалистов, установленная высокая, значительная концентрация A-234 неминуемо привела бы к летальному исходу, а с учетом его летучести вопрос об обнаружении специалистами центра в городе Шпиц этого отравляющего вещества в исходном состоянии, к тому же в чистом виде и исходной концентрации, представляется крайне подозрительным, потому что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным, по-моему, две с лишним недели", — отметил Лавров. «Принимая во внимание, что пострадавшие, и Юлия Скрипаль, и полицейский, уже выписаны из больницы, а Сергей Скрипаль, как сообщают нам британцы, не давая доступа ни к Юлии, ни к Сергею, пошел на поправку, клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ», — заявил глава МИД России.
В связи с этой информацией российская сторона интересуется, почему выводы швейцарской лаборатории не были учтены в итоговом докладе ОЗХО по инциденту в Солсбери. Было бы интересно послушать объяснения ОЗХО, если в организации начнут опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, отметил Лавров. По словам министра, Россия в отличие от западных стран не будет держать в секрете жизненно важную информацию по различным инцидентам.
Власти Швейцарии не комментируют информацию о полученных в лаборатории Шпица результатах
Власти Швейцарии пока не комментируют информацию о полученных в лаборатории Шпица результатах, переправляя все вопросы журналистов в ОЗХО. В самой лаборатории хранят молчание.
Кстати, в полном тексте доклада ОЗХО по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери термин «Новичок» отсутствует. «В этом докладе подтвержден был химический состав вещества, которое представили британцы и пробы которого, как говорится в докладе, эксперты ОЗХО также взяли самостоятельно, — информировал глава МИД России. — Там не содержится каких-либо названий, „Новичок“ или что-то еще. Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах и никакого особого секрета не представляет».
Между тем Один из разработчиков вещества А-234, известного как «Новичок», Леонид Ринк заявил, что на месте отравления по прошествии нескольких дней невозможно было уже обнаружить столь сложное нервно-паралитическое вещество в чистом виде. По его словам, оно состоит из большого числа компонентов и добавок, и разлагаются они все по-разному, превращаясь в совершенно нетоксичные составляющие. К тому же если бы в той гелеобразной субстанции, которая была обнаружена на ручке двери дома Скрипалей, было чистое вещество A-234, у пострадавших не было шансов отойти от этой самой двери и на 50 метров, и они погибли бы на месте. «Британцы говорят, что Скрипали очень быстро идут на поправку, но никому не дают посмотреть на них, никто не берет у них интервью, никто не предоставляет для оценки специалистов пробы их крови. Это говорит о том, что вся ситуация со Скрипалями обман, и обман халтурный», — заявил Ринк.