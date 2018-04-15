Независимая экспертиза нашла в «деле Скрипаля» следы химоружия стран НАТО

«По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать — шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армии США Великобритании и других стран НАТО . В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось», — процитировал Лавров выдержку из документа. По словам министра, швейцарские эксперты обнаружили в предоставленных образцах и следы отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа А-234. Однако оно было «в исходном состоянии и значительной концентрации».

"По оценке специалистов, установленная высокая, значительная концентрация A-234 неминуемо привела бы к летальному исходу, а с учетом его летучести вопрос об обнаружении специалистами центра в городе Шпиц этого отравляющего вещества в исходном состоянии, к тому же в чистом виде и исходной концентрации, представляется крайне подозрительным, потому что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным, по-моему, две с лишним недели", — отметил Лавров. «Принимая во внимание, что пострадавшие, и Юлия Скрипаль , и полицейский, уже выписаны из больницы, а Сергей Скрипаль , как сообщают нам британцы, не давая доступа ни к Юлии, ни к Сергею, пошел на поправку, клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ», — заявил глава МИД России

В связи с этой информацией российская сторона интересуется, почему выводы швейцарской лаборатории не были учтены в итоговом докладе ОЗХО по инциденту в Солсбери. Было бы интересно послушать объяснения ОЗХО, если в организации начнут опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, отметил Лавров. По словам министра, Россия в отличие от западных стран не будет держать в секрете жизненно важную информацию по различным инцидентам.

Власти Швейцарии не комментируют информацию о полученных в лаборатории Шпица результатах

Власти Швейцарии пока не комментируют информацию о полученных в лаборатории Шпица результатах, переправляя все вопросы журналистов в ОЗХО. В самой лаборатории хранят молчание.

Кстати, в полном тексте доклада ОЗХО по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери термин «Новичок» отсутствует. «В этом докладе подтвержден был химический состав вещества, которое представили британцы и пробы которого, как говорится в докладе, эксперты ОЗХО также взяли самостоятельно, — информировал глава МИД России. — Там не содержится каких-либо названий, „Новичок“ или что-то еще. Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах и никакого особого секрета не представляет».