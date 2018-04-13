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Британский центр по безопасности полетов извинился перед Россией
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Британский центр по безопасности полетов извинился перед Россией 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Британский центр по безопасности полетов извинился перед Россией за обыск самолета «Аэрофлота» в Лондоне в конце марта. Организация назвала РФ причины проверки, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума. «Предоставил. И даже извинился. Это был центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии», — сообщил Соколов.
Ранее координационный центр по авиабезопасности России направил запрос в адрес коллег из Великобритании о причинах, послуживших поводом для проверки самолета «Аэрофлота».
Координационный центр по авиабезопасности России запросит Лондон о причинах проверки самолета «Аэрофлота». Минтранс заявляет, что если Британия не предоставит объяснения, Россия оставит за собой право применять аналогичные действия к британским авиакомпаниям.
Лайнер «Аэрофлота» прилетел из Москвы в Лондон в 30 марта днем по расписанию. Пассажиры покинули салон, экипаж готовился к предстоящему полету домой, но вдруг на борт поднялись люди в форме и с собаками и без объяснения причин попросили команду покинуть борт и в течение десяти минут осматривали его. Разрешили остаться только капитану корабля Виталию Митрофанову. Проверяющие осмотрели его кабину, в том числе все люки, и попросили показать служебной собаке технические отсеки. Во время осмотра отсеков капитана попросили не покидать его кабину. По словам Митрофанова, они искали на борту запрещенные предметы. Капитан судна утверждал, что такой досмотр был в нарушение международных правил.
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