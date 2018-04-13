Британия извинилась перед Россией за проверку борта «Аэрофлота» в Лондоне

Без объяснения причин борт досмотрели британские полицейские и сотрудники таможни. При этом они попросили экипаж покинуть салон, там остался лишь командир судна. Причины обыска ему не назвали, кроме того, не был составлен акт.

Позже в МВД Соединённого Королевства заявили, что обыск проведён «для защиты Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается привезти наносящие вред вещества, такие как наркотики или огнестрельное оружие». После завершения проверки экипажу разрешили вылететь по маршруту.

Как сообщил РИА Новости глава Минтранса Максим Соколов, Британский центр по безопасности полётов принёс извинения за этот инцидент.