СМИ: В российских госкомпаниях могут появиться директора по цифровой трансформации 

В российских госкомпаниях и госкорпорациях с апреля 2019 года могут появиться директора по цифровой трансформации, сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект плана по формированию структурных подразделений данного направления, подготовленного Минэкономразвития.
Это должно быть сделано в рамках реализации правительственной программы по цифровой экономике.
В пилотных компаниях новые топ-менеджеры появятся в сентябре 2018 года. Список таких корпораций планируется определить в мае.
Для внедрения новых технологий министерство советует создать отдельные проектные офисы и центры компетенций.
Из документа следует, что руководители по цифровой трансформации должны иметь статус члена правления компании, а при необходимости и члена совета директоров или наблюдательного совета. Подчиняться они должны напрямую президенту или гендиректору компании.
В аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича подтвердили получение документа.
Ранее в ПФР рассказали о внедрении системы расчёта пенсий с помощью искусственного интеллекта.