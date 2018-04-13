СМИ: В российских госкомпаниях могут появиться директора по цифровой трансформации

В российских госкомпаниях и госкорпорациях с апреля 2019 года могут появиться директора по цифровой трансформации, сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект плана по формированию структурных подразделений данного направления, подготовленного Минэкономразвития

Это должно быть сделано в рамках реализации правительственной программы по цифровой экономике.

В пилотных компаниях новые топ-менеджеры появятся в сентябре 2018 года. Список таких корпораций планируется определить в мае.

Для внедрения новых технологий министерство советует создать отдельные проектные офисы и центры компетенций.

Из документа следует, что руководители по цифровой трансформации должны иметь статус члена правления компании, а при необходимости и члена совета директоров или наблюдательного совета. Подчиняться они должны напрямую президенту или гендиректору компании.