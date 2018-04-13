Велотуризм захватил Искитим с помощью интернета

Когда житель Линево Иван Подволотский побывал в Таиланде и восхитился красотой его природы, задумался: у нас ведь не хуже. А доехать до водопадов, которыми славится Искитимский район, заповедников и туристических троп можно на велосипеде.

Поначалу Иван ездил с друзьями, а потом решил пригласить к себе в компанию всех, кто любит походы и хочет изучить родной край. Два года назад создал группу во «ВКонтакте». И с тех пор каждое лето для него — серия путешествий. В первый же год на закрытие сезона собрались восемь человек, которые вместе с Иваном поехали на Беловский водопад.

Днем рождения сообщества считается 1 июня. В прошлом году эта дата была отмечена 100-километровым пробегом через Черепаново , Улыбино, берег Обского моря и Бердск . Этот маршрут был преодолен в течение одного дня.

Сообщество активно развивалось, началась дружба с новосибирским велоклубом, которому уже 8 лет. За это время все свои достопримечательности новосибирцы исследовали и с удовольствием стали приезжать в Линево, чтобы увидеть красивейшие места Искитимского, Маслянинского и Черепановского районов. Ездили в Черепаново, Дорогино, на Медведский водопад, Ургунский затопленный карьер, на озеро, где добывается белая глина. Переходом на новый уровень развития сообщества стало трехдневное путешествие по Салаирскому кряжу.

Зимой велосипеды пришлось отложить, зато появилась идея лыжного похода по замерзшей Берди. Иван заранее проработал маршрут, прошел по нему, чтобы не осталось никаких сюрпризов. В поход отправлялись люди, не имеющие вообще никакого опыта путешествий, поэтому нужно было тщательно подготовиться.

На призыв принять участие в походе откликнулись многие, а вот реально пойти на лыжах смогли лишь десять человек. Мартовский день подарил тепло, а недавний снегопад убрал всю черноту с сугробов — было очень красиво. И вот вновь весна

«Не пойму, весна наступила или нет, — пишет Иван в своей группе. — Как-то апрель не очень-то и апрель… Но, тем не менее, ехать надо! В субботу, 14 апреля, поеду из Черепаново в Линево через поселки Медведский и Листвянский. Для разбавления скучного асфальта добавлю бонусы — транзит через Бочкарево и Зимовье. Если катить будет здорово, заеду в Медведском на карьер и дамбу. До Черепаново буду добираться на электричке 6611 (на Койнихе в 11-57). Расстояние составит около 60 км с бонусами и 50 км без них. Нормальный такой трек для первой прогулки. Всех желающих увидеть пробуждение природы от зимнего сна приглашаю присоединиться. Главное — одеться соответственно!»

Велосипедные путешествия становятся все более популярными. Так, велотуристы из Сузуна решили объехать на двухколесном транспорте весь район. Мужчин привлекают красоты родного края и возможность сделать хорошие фото. Хотя нагрузка на организм, по словам пенсионеров, чувствуется, но даже мысли бросить велосипедные прогулки не было. Напротив, есть планы только увеличить расстояние.