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Пятница, 13. Путешествуем по мистическим местам Нижегородской области
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Пятница, 13. Путешествуем по мистическим местам Нижегородской области 

nn.ru 32 минуты назад
Фото: nn.ru
Призраки усадьбы Каменских
В самом центре Нижнего Новгорода находится старинный особняк с колоннами, который с высокого холма смотрит на Волгу. Дом Каменских на Нижневолжской набережной хранит много секретов и по праву заслужил находиться в этом рейтинге.
Построили городскую усадьбу в начале XX века для семьи купцов Каменских, владевших собственным речным пароходством. Но жили в своем шикарном особняке хозяева недолго. В 1918 году главу семейства арестовали за неуплату налога, и спустя некоторое время Каменским пришлось бежать в Москву, спасаясь от гонений.
Все фамильные ценности купцы оставили в усадьбе, спрятав сокровища под лестницей. Они надеялись когда-нибудь вернуться домой, но так и не смогли этого сделать.
В 1970-х годах здание было передано одному из муниципальных ведомств, и при реставрации рабочий обнаружил тот самый клад, который до лучших времен оставила беглая семья. Вскоре строителя обвинили в краже части ценностей и отправили в ссылку, где он погиб.
Городская легенда гласит, что на дом Каменских наложено проклятье. Якобы бывшие владельцы прокляли особняк, после того, как их вынудили пуститься в бегство. Иногда ночью, проходя мимо заброшенной усадьбы, можно услышать странные голоса, стоны, смех, старинную музыку и звон посуды. Говорят, что это души умерших хозяев.
Сейчас усадьба находится на реставрации. Мы побывали там и тоже попытались найти клад.
Фантомы станции метро «Заречная»
Станция метро «Заречная» в Нижнем Новгороде считается самым мистическим местом во всей нижегородской поземке. Там периодически случаются различные катаклизмы, а ночные пассажиры иногда видят в тоннелях странные полупрозрачные белые фигуры. Многие считают, что по станции бродят призраки погибших рабочих, а ведь факт гибели людей в метро действительно был.
13 июля 1984 года при строительстве в котловане станции «Московская» обрушились стены, в результате несчастного случая погибли двое студентов, которых привлекали для работ.
По легенде, души погибших строителей до сих пор бродят по станциям метро, пугая припозднившихся пассажиров. Сами рабочие подтверждают, что в тоннелях регулярно слышатся странные звуки, в том числе грохот отбойных молотков и скрежет железа, которые могут быть только при строительстве станции. А некоторые пассажиры рассказывают о призраке в каске, которого не раз замечали между стеной и вагоном поезда на станции «Заречная».
А вы часто бываете в метро? Сможете угадать станцию? Городской портал NN.RU предлагает пройти тест на знание станций метро — угадайте станцию по фотографии.
Заброшенная деревня Шкавырна
Заброшенные деревни в российской глубинке всегда обрастают слухами и легендами. Не обошли языки стороной и нижегородскую деревушку Шкавырну, которая находится в Лысковском районе.
Главная ее особенность заключается в том, что, не смотря на долгие годы забвения, все в деревне выглядит так, будто там до сих пор живут люди. Побывавшие там исследователи утверждают, что все вещи в домах продолжают лежать на своих местах, в том числе и ценные. Складывается ощущение, будто жители покинули поселение всего пару минут назад.
Жильцы соседних деревень рассказывают, что в Шкавырне живет некая женщина в черном, которая забирает заглядывающих туда путников. Эта история так и могла бы считаться простой городской легендой, если бы не факты. Случаев пропажи людей в той местности действительно очень много. И даже мародеры обходят Шкавырну стороной.
Деревня-призрак Малая Куверба
Еще одно странное явление можно наблюдать в Тоншаевском районе. Полупрозрачную деревню-призрак нередко замечают грибники и охотники, которые оказываются в тех местах.
На склоне оврага в определенный период дня можно увидеть крыши домов и отражающийся в окнах свет солнца. Но если подойти поближе, поселение исчезает, словно рассеявшийся туман. Ни людей, ни животных, ни каких-либо строений там нет.
Местные краеведы заинтересовались столь необычным феноменом и начали изучать старинные карты. Выяснилось, что некогда там действительно находилась небольшая деревня под названием Малая Куверба. Но со временем жители перебрались в Большую Кувербу по соседству, и поселение постепенно исчезло с лица земли. Спустя долгие годы забвения, деревушка вновь напоминает о себе призрачными очертаниями на холмах.
Озеро Светлояр и град Китеж
Пожалуй, это самая известная легенда Нижегородской области. В 1237 году святая Русь страдала от нашествия монголо-татарского ига. Беженцы, спасаясь от захватчиков, стекались в град Китеж, который находился в труднодоступной болотистой местности в северной части Нижегородской области, около села Владимирского (сейчас Воскресенский район). Люди надеялись, что там бусурмане их не достанут, но монголы все-таки смогли разыскать град, благодаря некоему предателю.
Вражеские захватчики несколько дней штурмовали стены Китежа, и вскоре стало ясно, что город не выстоит. Тогда все его жители закрылись в церквях и стали молиться о спасении. И неожиданно Китеж вместе с людьми и домами ушел под воду, так и не доставшись монгольским завоевателям.
На его месте образовалось большое озеро Светлояр. Говорят, что иногда в нем можно увидеть очертания церквей и теремов. А в лунную ночь из-под воды доносятся колокольные перезвоны и церковные песнопения.
Первомайский треугольник
О бермудском треугольнике в Атлантическом океане, в котором исчезают корабли и самолеты, знает каждый, но подобная аномальная зона есть и в Нижегородской области. На юге региона расположен «Первомайский треугольник», в который входит Саровская пустынь, основанная в 1705 году, а центр находится возле города Первомайск.
Первоначально зона обладала негативной энергетикой, которую удалось ослабить Серафиму Саровскому. «Мертвую силу» этих мест он смог заточить в камни.
В границах «Первомайского треугольника» растут необычные закрученные деревья, стволы которых сгибаются в одну сторону. Исследователи утверждают, что подобные феномены часто фиксируются в местах посадок НЛО, а также там, где присутствует повышенный электромагнитный фон.
Местные жители отмечают, что в аномальной зоне у людей часто случаются необъяснимые галлюцинации.
Мочальный остров
В конце XIX века на остров с Нижегородской ярмарки была вынесена торговля мочалом и лубом, отсюда и пошло его название.
На Мочальный остров летом любят съезжаться отдыхающие с шашлыками и палатками, так как находится он практически в городской черте — напротив Чкаловской лестницы. Но те, кто знает историю этого места и люди суеверные, никогда не останутся там на ночь.
Первая трагедия произошла на острове в ночь с 17 на 18 августа 1918 года, тогда там расстреляли 15 монахов Оранского монастыря, его настоятеля архимандрита Августина и настоятеля церкви Казанской иконы Божией Матери Николая Орловского. С тех пор остров стал местом массовых убийств, тела людей сбрасывали прямо в Волгу. Всего за годы красного террора (1917—1923) там было расстреляно, по разным данным, до пяти тысяч человек, неугодных советской власти.
30 сентября 2004 года в память о погибших на Мочальном установили деревянный крест, а спустя два года его заменили на каменный.
Вадская воклина
Жители Вадского района предпочитают держаться от озера Мордовское подальше, ведь даже в самую жаркую погоду оно остается очень холодным, а зимой не замерзает. А все потому, что под водой сильное течение, а внизу образован карстовый провал — воклина, связывающая водоем с подземной рекой.
В саму воклину ни в коем случае нельзя погружаться без веревки, привязанной к лодке, иначе можно не вернуться. Подземная дыра погубила не одного искателя приключений, которых так и тянет к карстовой пещере.
Существует легенда о чудище, живущем в бездонной пропасти озера Мордовское. Некоторые верят, что нечто необъяснимое наподобие лохнесского чудовища утаскивает купальщиков в свою подводную пещеру. Случаи бесследного исчезновения людей в водоеме действительно бывали. Но дайверы, спускавшиеся на самое дно, не нашли подтверждений легендам. Хотя, может монстр просто умело прятался?
Также немало мистических тайн и секретов хранит Нижегородский кремль, а на улице Рождественской в Блиновском пассаже камера видеонаблюдения сняла ночью танцующее привидение. В Нижегородской области еще много мистических мест и городских легенд…
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