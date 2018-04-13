В Оренбуржье началась регистрация волонтеров на образовательный форум «Евразия»

Вчера во время молодежной акции «Зарядка для жизни» в честь Дня космонавтики вице-губернатор области Вера Баширова объявила о начале регистрации волонтеров на молодежный образовательный форум «Евразия».

Форум пройдет в Оренбурге с 4 по 10 сентября. Кстати, в этом году на основании поручения Владимира Путина «Евразия» вошла в пул всероссийских форумных площадок.

В этом году образовательная программа форума затронет вопросы евразийской интеграции и развития международного сотрудничества среди активной молодежи. Также в планах у организаторов добавить экскурсионный блок, которого не было ранее. Благодаря нему участники из других стран лучше ознакомятся с историй, культурой и природой Оренбургского края.

Также преобразится и волонтерский корпус форума: в этом году добровольцами станут 30 представителей из других регионов России и даже стран. Впервые на форуме будут работать серебряные и инклюзивные волонтеры.

«Особое внимание при отборе волонтеров будет уделяться знанию языков, мы планируем, что 50 — 60% волонтерского корпуса будут владеть английским языком. Регистрация проходит через информационную систему АИС «Молодежь России» и продлится до 13 июня», — пояснила директор департамента молодежной политики Ирина Останина.