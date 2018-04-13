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Собский рыбоводный завод вырастит диких муксунов
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Собский рыбоводный завод вырастит диких муксунов 

ИА Север-Пресс 37 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Собский рыбоводный завод приобрел 15 тысяч штук живой оплодотворенной икры муксуна у Югорского рыбоводного завода. Икра собрана от диких производителей осенью 2017 года и недавно приобретена Собским рыбоводным заводом на стадии пигментации глаз. Икра от диких производителей необходима заводу для увеличения генетического разнообразия маточного стада, формируемого на мощностях предприятия. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили на Собском рыбоводном заводе.
В связи с тем, что квота на вылов муксуна в целях аквакультуры, согласно приказа Минсельхоза, научно-промыслового совета выдана только Ханты-Мансийскому округу, а ЯНАО эту квоту в 2017-2018 годах не получил, Собский завод вынужден покупать эту икру у сторонних производителей.
Напомним, что в 2017 году Собский завод первый год работал в интересах заказчиков, которыми выступали организации топливно-энергетического комплекса. За это время выпущены в реки Обь-Иртышского бассейна 25 млн штук молоди чира, муксуна и пеляди навеской от 0,5 до полутора граммов. Также с использованием малой авиации в районе Лаборовой выпущена молодь муксуна для изучения возможности формирования в естественном водоёме маточного стада. В 2018 году планируется увеличить выпуск молоди до 40 млн штук навеской не менее 0,5 граммов. Об этом на совещании о состоянии рыбной отрасли и развитии аквакультуры под председательством губернатора ЯНАО сообщал генеральный директор предприятия Данил Эльтеков.
По словам Данила Эльтекова, возможность наращивать выпуск молоди муксуна и чира ограничена дефицитом рыбопосадочного материала. На заводе формируется маточное стадо муксуна и осетровых. Сейчас в маточном стаде навеска среднего муксуна приближается к 600 граммам. Отличительная особенность завода — это единственное предприятие индустриального типа, расположенное ближе всего к месту нагула сиговых. Это существенно влияет на выживаемость выпущенной молоди при миграции.
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