Более 900 знаков безопасности о запрете купания установят возле столичных водоемов к 15 мая

Около столичных водоемов установят свыше 900 знаков безопасности с информацией о запрете купания к 15 мая 2018 г. Об этом сообщает официальный портал мэра столицы.

«На берегах 235 водоемов Москвы , которые обслуживает ГУП «Мосводосток», начали устанавливать летние знаки безопасности «Купаться запрещено». Всего у прудов, озер и рек до середины мая появится 901 предупреждающий знак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что знаки появятся вместо информационных щитов, предостерегавших от выхода на лед. Полностью замена зимних предупреждающих знаков на летние завершится к 15 мая.

«Информационные щиты размером 50 на 60 см устанавливают на берегах искусственных и природных водоемов, чтобы предотвратить несчастные случаи. Летние предостерегающие знаки появляются, когда на большей части поверхности воды лед уже растаял», — приводится в материале сообщение пресс-службы ГУП «Мосводосток».

Как пояснили в комплексе городского хозяйства Москвы, места установки и количество знаков безопасности вдоль одного водоема определяются таким образом, чтобы из любой точки берега был отчетливо виден хотя бы один щит. Например, на Патриарших прудах устанавливают четыре знака, у прудов в парке Дружбы — 21, а вдоль водоемов на территории музея-заповедника «Царицыно» — 47.