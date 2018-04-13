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Пост-миллениалы: как правильно работать с новым поколением сотрудников
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Пост-миллениалы: как правильно работать с новым поколением сотрудников 

RB.ru 55 минут назад
Фото: RB.ru
Кто такие digital natives?
Недавно в социальных сетях разлетелось вирусное видео «Интервью с миллениалом», которое вызвало бурные обсуждения как у пользователей, так и у HR-специалистов. Если быть точнее, на видео, скорее всего, уже не миллениал, а представительница поколения Z, пост-миллениалов, тех, кто родился между 1995 и 2010 годами.
Другое определение — digital natives (сетевые жители), ведь они пошли в среднюю школу уже со смартфонами. Самым взрослым из них уже более 22 лет, и они активно выходят на рынок труда.
К 2020 году представители поколения Z будут составлять 25% кадрового рынка в мире.
По сюжету работодатель в годах собеседует юную Эмми, однако с каждым вопросом барьер между их ценностями становится все более очевидным. В итоге он решает попрощаться с девушкой, посчитав, что они друг другу не подходят. Но так ли плоха Эмми?
Давайте разберемся, какую пользу вашей компании могут принести зеты, как их нанимать и каковы правила эффективной работы с ними.
Поколение, которого ждут
Согласно данным Deloitte, сотрудники-миллениалы с нетерпением ждут прибытия Generation Z на начальные позиции, предвидя их уникальные способности. 61% миллениалов считают, что новички окажут положительное влияние на рабочий процесс. К поколению Z расположены и клиенты. При поиске людей в компанию заказчики все чаще останавливаются на кандидате, у которого чуть-чуть не хватает опыта, но виден потенциал.
Мы в агентстве с самого начала решили быть открытыми к юным и талантливым кандидатам. Сейчас средний возраст наших сотрудников — 25 лет, штат постепенно пополняется все более молодыми специалистами.
В чем же сильны зеты?
1. Поиск информации
Эмми предложила боссу использовать для поиска информации Siri. Если отбросить юмор, то представители поколения Z действительно умеют быстро и эффективно использовать различные, зачастую нестандартные методы поиска информации.
Готовясь к экзамену или письменной работе, они искали данные даже в социальных сетях. Тот же уникальный подход они продемонстрируют и на работе.
2. Технические навыки
Поколение Z готовы использовать и рекомендовать самые современные инструменты и технологии.
Они могут научить вас использовать сервисы для анализа всех существующих социальных сетей мира, интернет-маркетинга и управления контентом, о которых вы даже не знаете.
3. Талант и креативное мышление
Как показала наша практика, двадцатилетние читают трактаты, разбираются в литературе и искусстве и способны рассуждать получше любых 40-летних людей. Благодаря социальным сетям они всегда в курсе последних трендов. Поколение Z — фактически источник информации.
У зетов миллион идей и креатива, которые могут монетизироваться и дать добавленную стоимость компании.
Как нанимать пост-миллениалов
Стандартные методы найма и HR-инструменты не работают по отношению к представителям поколения Z. Молодые специалисты гораздо реже ищут вакансии на карьерных сайтах, скептически относятся к компаниям, о которых ранее не слышали. Более 40% зетов при выборе работы полагаются на советы друзей и семьи.
В этих условиях работодатели и HR-специалисты, должны осознавать важность установления дружественных отношений с представителями поколения Z и их окружением.
Мы, например, поддерживаем контакт в социальных сетях с каждым кандидатом, которого собеседовали. Оставить комментарий к фотографии или публикации не составит вам труда, однако увеличит шанс возвращения специалиста в компанию, будучи более опытным. После собеседования стоит не просто дать соискателю обратную связь «подошел-не подошел», а в мягкой форме объяснить, чего не хватило, и, возможно, дать совет по дальнейшим карьерным шагам.
Через диджитал-каналы мы регулярно просим порекомендовать друзей на вакансию. Таким образом, социальные сети из способа поиска кандидата по релевантному опыту и образованию превращаются в полноценную реферальную систему для хантинга нового поколения.
Как управлять поколением Z  Будьте гибкими
Пост-миллениалы ожидают от работодателя гибкости в графике работы. Молодое поколение уже сформировало некоторые привычки и может оценить, когда им работается лучше всего. Наглядный пример — Эмми была поражена тем, что должна приходить на работу к 8 утра, ведь в 10:30 она обычно только заказывает кофе в Starbucks.
Не менее важно давать возможность отдыха после серьезных и по-настоящему сложных задач, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание. К примеру, позволяйте прийти на работу чуть позже или поработать из дома. Главное — идите им навстречу и получайте регулярную обратную связь.
В нашем агентстве гибкое рабочее время: можно приходить к 9, 10, 11 часам. Раз в месяц каждый сотрудник может официально поработать вне офиса.
Ставьте им четкие задачи
Все зеты без исключения предпочитают краткую и емкую подачу информации, и это стоит учитывать работодателям. Есть мнение, что формулировка задачи не должна превышать 25 слов — среднее число слов одного поста в Twitter.
SMART-подход к обозначениям целей эффективен вне зависимости от поколения, однако для пост-миллениалов он стал обязательным. Не гнушайтесь продублировать задачу с перечислением критериев эффективности результата и дедлайнов в Telegram. Быстро теряя концентрацию, они могут забыть, о чем вы говорили с ними несколько минут назад.
Станьте для них лайф-коучем
По данным Sparks & Honey, несмотря на то, что 60% представителей поколения Z к своему 20-летию успевают сменить три места работы, 95% до сих пор живут с родителями. Я советую относиться к ним (в хорошем смысле), как к детям. Как и любой ребенок, они требуют очень много внимания к себе и раскрываются постепенно.
У представителей Z есть потребность не в руководстве, а в наставничестве.
Чтобы барьер недоверия разрушился, необходимо трансформировать профессию HR-специалиста: он должен стать лайф-коучем для сотрудников, взять на себя родительскую функцию и оказывать помощь не только в карьерных вопросах, но и личных. Так, постепенно мы привили своим сотрудникам понимание, что они могут поделиться какими-то переживаниями, и мы совместно найдем решение.
Мотивируйте игрой
Для молодого поколения важна нематериальная мотивация. Регулярное проведение конкурсов, игр обойдется компании в небольшую сумму, при этом вы получите огромную вовлеченность и лояльность сотрудников.
Одной из таких активностей в нашей компании стали смарт-четверги. В корпоративном Telegram-канале каждую неделю мы публикуем разные вопросы, интеллектуальные и на смекалку, а затем награждаем победителей небольшими призами. Сначала вовлеченность в конкурс была всего 5 человек, а сейчас — вся компания.
Раз в три месяца мы выбираем «Человека Adventum».
Задача конкурса — выявить самого талантливого сотрудника: мы оцениваем профессиональные качества и способность помочь компании в самых сложных ситуациях. Руководители отделов выбирают из своей команды по одному кандидату, так формируется шорт-лист.
Затем весь коллектив голосует за выдвинутых кандидатов. Среди них отбираются 5 лучших, которые должны рассказать, почему именно они достойны победы. Это задание может быть выполнено в любой форме: от формального эссе до креативной презентации.
Например, на волне предвыборного хайпа один из наших коллег развернул целую агитационную программу c баннерами и слоганами! По результатам данного этапа мы и выбираем одного победителя. Он может выбрать подарок любой категории среди продукции наших партнеров, начиная от образовательных программ, заканчивая выходными в Подмосковье. Так мы стимулируем коллег стремиться к большим высотам и показываем, что каждый способен стать №1.
Учитывайте их интересы
Сотрудников внутри компании связывают общие хобби, ценности. В результате формируются группы по интересам. Такие комьюнити не просто сплачивают коллег, но и обладают большим потенциалом для развития бизнеса компании, ведь в нерабочей обстановке зачастую рождаются новые идеи и проекты.
Для поколения Z долгосрочное сотрудничество возможно при соответствии уровня их ценностей с ценностями компании и сотрудников.
Старайтесь определить, будет ли комфортно молодому специалисту с текущими коллегами, ведь в противном случае пост-миллениалы быстро сменят рабочее место.
На этапе собеседования часть времени у нас посвящается тому, как кандидат проводит свободное время. Помимо того, что хобби многое говорит о характере соискателя, мы сопоставляем их с интересами его будущих коллег по проекту. Если пересечения найдены, то новичок будет чувствовать себя комфортнее на рабочем месте.
Компания также может монетизировать хобби сотрудника. Увлекающемуся ведением аккаунтов в соцсетях пост-миллениалу можно делегировать ряд задач в этой сфере или предложить позицию в соответствующем отделе. Хобби станет частью его работы в компании.
Растите бренд-амбассадоров
Пост-миллениалы — активные пользователи сети, они фактически живут там. Отмечайте коллективно корпоративные успехи и праздники, создавайте яркие события для сотрудников, которыми они будут делиться в своих stories и соцсетях. Это позволит позиционировать себя как успешного работодателя на внешнем рынке, чтобы потом конвертировать узнаваемость в новых клиентов и кандидатов.
Для сотрудников, особенно молодых, очень важно, чтобы родители ими гордились. Так у нас родилась идея рассылать благодарственные письма семьям нашим коллег. На фирменных бланках компании мы написали благодарности родителям за талантливых детей и отправили их по почте.
Вскоре фотографии родителей и писем заполонили весь Facebook и вылились в настоящий флешмоб, который принес компании массу положительных откликов извне. Теперь мы повторяем эту активность ежегодно.
Таким образом, компании, которые смогут адаптироваться к потребностям нового поколения получат существенные преимущества перед конкурентами. Поколение Z способно улучшить ваши бизнес-показатели, однако перестраивать подход нужно уже сегодня. Ведь завтра они придут к вам на работу.
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