ФАС в 2018 году может представить эталонный принцип в теплоснабжении

"Эталонный принцип тарифного регулирования позволит существенным образом выравнять картинку в теплоснабжении. Сейчас тарифы могут различаться в десятки раз в разных субъектах РФ. Считаю, что в этом году мы уже представим результаты работы", — сказал он в своем выступлении на Красноярском экономическом форуме.

Суть принципа эталонного подхода заключается в определении среднего уровня операционных расходов внутри однородной группы организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности. Новый метод позволяет добиться прозрачного и ясного, в том числе для потребителя, порядка ценообразования.

Предполагается, что переход на новый принцип будет стимулировать организации к реальной экономии средств и повышению эффективности работы. В настоящее время принцип эталонов внедряется в сфере купли-продажи электроэнергии для гарантирующих поставщиков.