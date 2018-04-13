Ещё
ФАС в 2018 году может представить эталонный принцип в теплоснабжении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС в 2018 году может представить эталонный принцип в теплоснабжении 

Прайм 58 минут назад
КРАСНОЯРСК, 13 апр /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба РФ рассчитывает уже в этом году представить эталонный принцип тарифного регулирования в теплоснабжении, сообщил замруководителя ФАС Виталий Королев.
"Эталонный принцип тарифного регулирования позволит существенным образом выравнять картинку в теплоснабжении. Сейчас тарифы могут различаться в десятки раз в разных субъектах РФ. Считаю, что в этом году мы уже представим результаты работы", — сказал он в своем выступлении на Красноярском экономическом форуме.
Суть принципа эталонного подхода заключается в определении среднего уровня операционных расходов внутри однородной группы организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности. Новый метод позволяет добиться прозрачного и ясного, в том числе для потребителя, порядка ценообразования.
Предполагается, что переход на новый принцип будет стимулировать организации к реальной экономии средств и повышению эффективности работы. В настоящее время принцип эталонов внедряется в сфере купли-продажи электроэнергии для гарантирующих поставщиков.
Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.
Прайм: последние новости
Мосгорсуд подтвердил 8-летний срок для Улюкаева, но убрал запрет работать чиновником Центр по безопасности полётов Британии ответил РФ о проверке борта "Аэрофлота" и извинился Дайджест российских СМИ – 13 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США264
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии245
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН240
Украинцы жалуются на русский язык95
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы11
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение