От врачей до кадровиков: как город повышает профессиональный уровень медработников

В столице стартовал еще один проект для повышения профессионального уровня медицинских работников. Его запустили для руководителей кадровых служб медучреждений. В «Школе кадровика» они научатся грамотно вести кадровую политику: создавать сплоченную команду и благоприятный климат в коллективе, развивать корпоративную культуру.

На ее открытии собрались 250 руководителей кадровых отделов больниц, поликлиник и других медицинских организаций. Они смогли поучаствовать в тренингах и мастер-классах, обменяться опытом, сформировать карту ценностей профессии кадровика. Впереди их ждет полгода обучения в Центре корпоративного развития и в медицинском колледже № 2 Департамента здравоохранения.

Для школы разработали два курса — базовый и продвинутый. Первый рассчитан на начинающего специалиста. По сути, это полноценный курс дополнительной профессиональной подготовки, слушатели которого расширят необходимые для работы знания и получат практические навыки. Продвинутый курс обучения создан для асов и будет называться «Навигатор кадровых технологий». Специалистам расскажут о новых подходах в профессии и о том, как еще эффективнее выстраивать свою деятельность. В какую из групп попадут слушатели, определят по результатам тестов.

После окончания курса слушатели школы получат удостоверение о повышении квалификации, а самых активных будут поощрять за внедрение новых технологий в работе.

«“Школа кадровика” позволит повысить профессиональный уровень кадровых служб медицинских организаций, а также сформировать единые подходы к процессам, происходящим сегодня в столичном здравоохранении», — рассказала Татьяна Мухтасарова, первый заместитель руководителя Департамента.

Лучший врач — «московский врач»

Повышение квалификации медработников — приоритет города, поэтому в столице действует несколько проектов для медиков. Один из них — «Московский врач». Этот почетный статус присваивают лучшим из лучших. Чтобы его получить, надо пройти многоступенчатое тестирование, сдать клинический экзамен по специальности и защитить портфолио профессиональных достижений. Для пациента «московский врач» — это знак качества, а для доктора не только престиж, но и прибавка к зарплате в размере 15 тысяч рублей в месяц.

До конца года получать статус смогут представители 20 специальностей. Этот список в дальнейшем будет расширяться. Сегодня «московскими врачами» уже стали 165 специалистов по 15 специальностям.

Самые опытные руководители

Для руководителей больниц и поликлиник запустили свой карьерный лифт — проект «Лидер. Мед». 300 из более чем шести тысяч его участников удалось войти в кадровый резерв столичной медицины. Некоторым уже предложили возглавить столичные медучреждения.

Их путь к новой работе тоже был нелегким. Участники проекта прошли онлайн— и очное тестирования, а также собеседование. Кроме того, они провели самопрезентацию, приняли участие в групповых и индивидуальных упражнениях. С мая 2018 года всем участникам проекта «Лидер. Мед» будет предоставлена возможность обучения по управленческим программам.

Учеба на роботах, в университетских клиниках и школе профессионального роста

Осваивать новые навыки, используя самое современное оборудование, врачи могут в симуляционном центре. Здесь их пациентами становятся роботы, которые полностью воспроизводят анатомическое строение и физиологические функции человека. Они реагируют на лечение и даже умеют разговаривать.

В университетских клиниках преподаватели и врачи-практики обмениваются опытом, а пациенты получают консультации профессоров и высокотехнологичную медицинскую помощь. Такие клиники уже есть в 46 медицинских организациях.

Для молодых медиков в столице работает школа профессионального роста. Студенты медвузов смогут улучшить свои знания и пройти практику в ведущих клиниках города. Для некоторых из них учеба уже началась. Студенты знакомятся с требованиями московского стандарта поликлиник, информационной системой ЕМИАС, выполняют стандартные медицинские манипуляции, а также отрабатывают действия при неотложных ситуациях. Они получают дополнительную ежемесячную стипендию — 25 тысяч рублей, а после окончания учебы будут три года работать в одном из столичных учреждений здравоохранения.

Гранты за достижения

Москве действует целая система для медработников. Стимулирующие надбавки получают врачи общей практики и те, кто работает с пожилыми пациентами с множественными хроническими заболеваниями. Им дополнительно платят по 20 тысяч рублей в месяц. Медсестрам того же профиля выделяют по 10 тысяч рублей каждый месяц.

Лучшие медучреждения получают гранты. Например, 10 грантов «Спасая жизни» по 30 миллионов рублей выделяют лучшим отделениям реанимации и интенсивной терапии городских больниц, работающих по ОМС. Для больниц, которые применяют передовые технологии, учредили три мегагранта по 100 миллионов рублей каждый. Для поликлиник появилось 38 новых грантов: 30 для взрослых и детских городских поликлиник, еще восемь — для стоматологических.