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Разгромили фашистов: как освобождали Симферополь, Феодосию и Евпаторию
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Разгромили фашистов: как освобождали Симферополь, Феодосию и Евпаторию 

РИА Новости Крым 55 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. В Крымской наступательной операции, начавшейся 8 апреля 1944 года, приняли участие до 700 тыс. человек с обеих сторон, использовались десятки тысяч орудий и минометов, сотни танков, самолетов и боевых кораблей различных классов. Военным понадобилось всего 35 суток, чтобы очистить от врага весь полуостров. Советские войска и силы флота в ходе операции потеряли около 18 тыс. человек, еще 67 тыс. получили ранения.
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Ровно 74 года назад за один день Красная армия вытеснила немецко-фашистских захватчиков из Симферополя, Евпатории и Феодосии.
Симферополь
В ночь на 13 апреля две группы партизанского Северного соединения проникли в Симферополь и разгромили казармы немецкого гарнизона. Утром в город ворвались танки 79-й бригады полковника Петра Архипова и 101-й бригады подполковника Михаила Хромченко. Следом за ними вошли 27-я мотострелковая и 6-я гвардейская танковая бригады, которые окончательно выбили с улиц города фашистских захватчиков.
Вместе с войсками в Симферополь вошли бойцы 1-й партизанской бригады Федора Федоренко. Группа партизан Якова Саковича, Федора Горбия атаковали противника в южной части города. К 16 часам город был полностью очищен от противника. Свыше тысячи гитлеровцев сдались в плен.
В день освобождения Симферополя танк Т-34 с бортовым номером 201 командира роты капитана Заргарьяна (механик-водитель Мельников) одним из первых ворвался в город. Когда Крым был полностью освобожден, машину установили на пьедестале в сквере Победы.
Тяжелая самоходно-артиллерийская установка СУ-152 1824-го артиллерийского полка в Симферополе. 13 апреля 1944
Через несколько дней после начала в ноябре 1941 года оккупации Симферополя фашистами в городе возникли первые подпольные организации, которые установили связь с крымскими партизанами, передавали им данные для диверсий и сообщали о подготовке карательных операций. Диверсионным группам удалось совершить 63 нападения на военные объекты оккупантов, взорвать 11 воинских эшелонов.
14 апреля на Комсомольской площади Симферополя состоялся митинг местных жителей и воинов-освободителей, на котором командующий 4-м Украинским фронтом генерал армии Федор Толбухин поздравил горожан с освобождением.
За отличие, проявленное в боях по освобождению Крыма, 13 воинам 19-го Краснознаменного Перекопского танкового корпуса было присвоено звание Героя Советского Союза.
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Евпатория
В освобождении Евпатории принимали участие подвижной мотомеханизированный отряд 2-й Гвардейской армии под командованием подполковника Героя Советского Союза Льва Пузанова, 14-й истребительно-противотанковый артполк гвардии майора Ивана Мозгунова, 512-й отдельный огнеметно-танковый батальон гвардии майора Павла Перепелкина, передовой подвижной отряд 3-й Гвардейской стрелковой дивизии под командованием гвардии капитана Владимира Стебунова.
После освобождения города 13 апреля на Театральной площади состоялся митинг. На нем командир 3-й Гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор Кантемир Цаликов поздравил жителей с освобождением. За период оккупации в гитлеровцы расстреляли в Евпатории более 12,5 тыс. человек.
Командир подвижного отряда 3-й Гвардейской стрелковой дивизии Владимир Стебунов и командир 14-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка Иван Иванович Мозгунов были удостоены звания «Почетный гражданин Евпатории». К 30-летию освобождения курорта от фашистов бывшую улицу Старовокзальную переименовали в улицу 2-й Гвардейской армии.
Советские солдаты маршируют по Евпатории, освобожденной от немецко-фашистских захватчиков. 1944 год  Феодосия
В ночь на 13 апреля первыми к селу Дальние Камыши, на подступах к Феодосии, вышли подвижная группа Отдельной Приморской армии, подвижные отряды 16-го корпуса и 383-й стрелковой дивизии. Они пытались с ходу взять Феодосию, но это не удалось. Пришлось ждать подхода основных сил 383-й стрелковой дивизии, двигавшейся в колонне корпуса в качестве авангарда. В развернувшихся жарких боях, непрерывно продолжавшихся почти сутки, гитлеровцам были нанесены тяжелые потери.
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К часу ночи 13 апреля в город вошли и передовые подразделения подвижного отряда, которым командовал командир 3-го батальона 691-го стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии во взаимодействии с подвижной группой Отдельной Приморской армии на танках и бронетранспортерах. К рассвету 13 апреля 1944 года после короткого боя части 383-й стрелковой дивизии полностью овладели городом и портом. Были захвачены в плен 1,5 тыс. солдат и офицеров противника, а также 8 паровозов, 300 вагонов и множество складов с различным военным имуществом, продовольствием, боеприпасами, медикаментами.
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Над городом был поднят красный флаг. «13 апреля 1944 года. Этот день навсегда останется в памяти жителей Феодосии как радостный волнующий праздник освобождения от фашистских захватчиков, как день вступления в город героических частей Отдельной Приморской армии», — писала в годовщину освобождения местная газета «Победа».
Жители освобожденной от немецко-фашистских захватчиков Феодосии встречают советских танкистов. 13 апреля 1944 года
Город сильно пострадал, его пришлось восстанавливать силами обычных людей. Немецкие войска дважды занимали Феодосию: в ноябре 1941-го и в январе 1942 года. Были разрушены порт, железнодорожная станция, многие предприятия, школы, больницы, санатории, дома отдыха, кинотеатры, историко-археологический музей и более половины жилищного фонда. Фашисты расстреляли, повесили, замучили 8,3 тыс. горожан и военнопленных, три тысячи человек угнали в Германию.
В 1982 году город Феодосия был награжден орденом Отечественной войны первой степени.
13 апреля 1944 года Москва салютовала победителям в честь освобождения Феодосии и Евпатории в 20 и 21 час соответственно 12 залпами из 124 орудий. В честь освобождения Симферополя — в 22 часа 20 залпами из 224 орудий.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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