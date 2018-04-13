«Нехороший день». Почему люди боятся пятницу 13-е?

13 апреля 2018 года приходится на пятницу. А, как известно, пятница 13-е — день особенный, в который могут случиться разные неприятности. Суеверные в этот день ждут разнообразных проблем. Но если отвлечься от различных предрассудков, то мало кто может сказать, чем же так насолила людям «несчастливая» пятница. В это вопросе решила разобраться редакция ivbg.ru.

Откуда растут ноги этой «несчастливой» пятницы?

Число 13 издавна считалось несчастливым, а если эта дата приходилась на пятницу, то эффект «нехорошего» дня, по мнению людей, возрастал. Так, в древнем Вавилоне число 13 представляло некий хаос. У египтян 13 означало смерть. Древние иудеи считали, что именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод, подбив на это Адама, что имело серьезнейшие последствия для всего человечества.

В христианской культуре число 13 также считается несчастливым. Большинство исследователей связывают это с тем, что во время тайной вечери предатель Иуда сидел за столом тринадцатым. Как известно, он повесился вскоре после казни Христа. По этой причине в XIX веке в Европе распространилось суеверие, что если 13 человек сядут за стол, то один из них непременно умрёт вскоре после трапезы.

"Адское число" 13 связывают и с сатаной, который был 13-м членом шабаша, а 13-я глава Откровения Ионна Богослова относится к Антихристу.

Что нельзя делать в пятницу 13-е?

По мнению суеверных людей, в этот день не стоит без крайней необходимости отправляться в длительное путешествие и садиться за руль, потому велика опасность ДТП. Некоторые люди предпочитают не заключаться важные сделки, а также брать или давать в долг деньги. На этот день обычно не планируют свадьбу, потому что жизнь молодой семьи может в дальнейшем быть полна ссор и прочих несчастий. Медицинские работники стараются не проводить сложные операции в этот «несчастливый» день.

Что же может случиться в этот день?

По сути, произойти может все что угодно. Равно как и в другой день. Психологи считают, что причиной всех неудач являются самые банальные человеческие страхи. Люди заранее программируют себя на негативные последствия. В итоге, весь день с ними и случается что-то плохое.

Везде ли боятся пятницу 13-е?