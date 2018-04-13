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«Нехороший день». Почему люди боятся пятницу 13-е?
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«Нехороший день». Почему люди боятся пятницу 13-е? 

Ivyborg.ru 57 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
13 апреля 2018 года приходится на пятницу. А, как известно, пятница 13-е — день особенный, в который могут случиться разные неприятности. Суеверные в этот день ждут разнообразных проблем. Но если отвлечься от различных предрассудков, то мало кто может сказать, чем же так насолила людям «несчастливая» пятница. В это вопросе решила разобраться редакция ivbg.ru.
Откуда растут ноги этой «несчастливой» пятницы?
Число 13 издавна считалось несчастливым, а если эта дата приходилась на пятницу, то эффект «нехорошего» дня, по мнению людей, возрастал. Так, в древнем Вавилоне число 13 представляло некий хаос. У египтян 13 означало смерть. Древние иудеи считали, что именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод, подбив на это Адама, что имело серьезнейшие последствия для всего человечества.
В христианской культуре число 13 также считается несчастливым. Большинство исследователей связывают это с тем, что во время тайной вечери предатель Иуда сидел за столом тринадцатым. Как известно, он повесился вскоре после казни Христа. По этой причине в XIX веке в Европе распространилось суеверие, что если 13 человек сядут за стол, то один из них непременно умрёт вскоре после трапезы.
"Адское число" 13 связывают и с сатаной, который был 13-м членом шабаша, а 13-я глава Откровения Ионна Богослова относится к Антихристу.
Что нельзя делать в пятницу 13-е?
По мнению суеверных людей, в этот день не стоит без крайней необходимости отправляться в длительное путешествие и садиться за руль, потому велика опасность ДТП. Некоторые люди предпочитают не заключаться важные сделки, а также брать или давать в долг деньги. На этот день обычно не планируют свадьбу, потому что жизнь молодой семьи может в дальнейшем быть полна ссор и прочих несчастий. Медицинские работники стараются не проводить сложные операции в этот «несчастливый» день.
Что же может случиться в этот день?
По сути, произойти может все что угодно. Равно как и в другой день. Психологи считают, что причиной всех неудач являются самые банальные человеческие страхи. Люди заранее программируют себя на негативные последствия. В итоге, весь день с ними и случается что-то плохое.
Везде ли боятся пятницу 13-е?
Не везде пятница 13-е является несчастливым днем. Так, жители Португалии и Испании полагают, что это хороший день для начала плавания. Это объясняется тем, что именно в пятницу Колумб открыл миру Америку.
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