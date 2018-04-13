Центр по безопасности полётов Британии ответил РФ о проверке борта «Аэрофлота» и извинился 

Центр по безопасности полетов под эгидой IСAO, который работает на территории Великобритании ответил России о причинах проверки самолёта «Аэрофлота» в Лондоне и принёс извинения. Об этом в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил министр транспорта Максим Соколов. Он подчеркнул, что объяснение причин таких действий получено, но не рассказал о них конкретно. Российский самолет досмотрели в аэропорту Хитроу 30 марта без объяснения причин, вынудив бортпроводников покинуть его. Тогда в Минтрансе заявили, что, если от британской стороны не последует объяснений, Россия будет считать действия английских правоохранителей неправомерными и может действовать аналогично в отношении британских авиакомпаний.