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Предательство как привычка: монарху Британии посвящается
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Предательство как привычка: монарху Британии посвящается 

РИА Новости 1 час назад
В этот день, …лет назад
Тринадцатого апреля 1917 года британское правительство под давлением короля Георга V отказалось от предоставления убежища Николаю II и его семье.
Георг, кстати, кузен Николая, мотивировал свой отказ нежеланием якобы идти против общественного мнения.
А как умилительно они беседовали и переписывались до Февральской революции! «Старина Ники», «милый Джорджи»… Они даже внешне были похожи.
Георг после восшествия на престол в 1910 году писал Николаю II: «Мой самый дорогой Ники, я надеюсь, что мы всегда будем продолжать нашу с тобой дружбу. Ты знаешь, я неизменен, и я всегда тебя так любил… Помни, что ты всегда можешь рассчитывать на меня как на своего друга. Навеки твой преданный друг Джорджи».
Ну что после этого можно сказать? Написать трагедию о том, как «милый друг» Джорджи обрек на смерть своего друга «старину Ники»? Или о том, как можно походя предавать близких родственников? Или о тысяча первом доказательстве коварства Туманного Альбиона?
Император России Николай II, Король Англии Георг V и Король Бельгии АльбертПричем «общественность», о которой так пекся Георг, почти вовсе не заметила завязки этой трагедии с царской семьей. Британские газеты мало об этом писали. Сегодня про гречку Скрипалей напечатано гораздо больше газетных статей и показано ТВ-сюжетов, чем в 1917 году писалось о Николае II, да и о России в целом.
А ведь еще 22 марта 1917 года прошло заседание британского правительства, на котором было принято решение предоставить Николаю II и его супруге убежище в Англии на время войны. Об этом решении дали знать послу в Петрограде Джорджу Бьюкенену.
Но уже через неделю Георг V через своего личного секретаря направил в российское министерство иностранных дел письмо, в котором, в частности, говорилось, что король не может не высказать сомнений не только из-за опасности рейса, но и по соображениям целесообразности пребывания русской императорской семьи в Британии.
Причем кабинет уговаривал короля не отказывать в гостеприимстве. Министр иностранных дел лорд Артур Бальфур написал Георгу V: кабинет министров понимает трудности, но считает невозможным взять назад свое приглашение, и надеется, что король тоже будет придерживаться прежнего решения.
Но, в конечном счете, король стал откровенно давить на своих министров. В итоге британский МИД через посла Бьюкенена сообщил министру иностранных дел Временного правительства М. И. Терещенко, что «британское правительство не может посоветовать Его Величеству оказать гостеприимство людям, чьи симпатии к Германии более чем хорошо известны».
Во как! Тут уже пошли и бездоказательные обвинения, как ныне в «деле Скрипаля». Получается, герценов и березовских принимать можно — у них, значит, «правильные» симпатии. А у родственника, Николая II — неправильные. Понятно, что дело вовсе не в этом. Зачем Британии свергнутый монарх? Это же не какой-то царек из Микронезии. Здесь могут быть нежелательные для Лондона политические последствия. Да и потом, Георг, наверно, мыслил так: «старина Ники» лишился власти, хоть он и кузен вроде, но уже «отработанный» материал…
И в итоге «друг Джорджи» передал «старине Ники» через своих подчиненных назидательный ответ-совет: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Александр Керенский с помощниками. 1917 годГлава Временного правительства А. Ф. Керенский позднее напишет: «Что же касается эвакуации царской семьи, то мы решили отправить их через Мурманск в Лондон. В марте 1917 года получили согласие британского правительства, но в июле, когда все было готово для проезда поезда до Мурманска и министр иностранных дел Терещенко отправил в Лондон телеграмму с просьбой выслать корабль для встречи царской семьи, посол Великобритании получил от премьера Ллойд Джорджа ясный ответ: британское правительство, к сожалению, не может принять царскую семью в качестве гостей во время войны».
Замечу, Россия вместе с Британией воевала на одной стороне, обе страны входили в Антанту. Русские войска своими наступлениями на Восточном фронте спасли Париж от капитуляции, а английский экспедиционный корпус во Франции — от полного уничтожения. Впрочем, конечно, в политике нет места прекраснодушию. Могу только надеяться, что власти России — нынешние и будущие — извлекут правильные уроки из возможного союзничества с такими нашими заклятыми «партнерами» и «коллегами», как та же Британия или США
Кстати, еще Георг V опасался, что содержание императора Николая с семьей, лишенных всего состояния в России, слишком дорого обойдется английскому двору. Умилительно! Или уморительно? Подло? Отнюдь! «Милый Джорджи» таким уродился. Эту философию предательства он познал еще с пеленок. Видимо, во всем виноват британский сплин… А может быть, многовековая англосаксонская политика… У Британии нет постоянных врагов и постоянных друзей, а есть только постоянные интересы. Я бы еще добавил к словам Пальмерстона: и Британии плевать, если кто-то дурно об этом подумает. Почти именно так звучит девиз главного английского ордена.
Я только не хотел бы, чтобы показалось, что хочу в чем-то таком сверхъестественном обвинить Британию, «навесить на нее всех собак». Нет, я совершенно о другом: о подлой политике, о низком предательстве в политике. И о том, что если цель оправдывает любые средства, то это политика людей, которые, видимо, родились уродливыми подкидышами, с моралью, убитой в зародыше. И с честью, которая никогда у них не водилась, и рискуют они умереть в совершенном одиночестве, в атмосфере зависти, измены и страха, под всеобщие крики проклятия в их адрес. Конечно, в жизни всякое бывает, но не надо самому-то при этом быть всяким…
17 июля 1917 года Георг V официально изменил название правящей династии с германской Саксен-Кобург-Готской на Виндзорскую. По имени замка — резиденции монархов. Таким образом, Георг еще и неуклюже дистанцировался от своих августейших родственников. В том числе — и от Николая II.
Российский император Николай II (справа) и германский император Вильгельм II (третий слева) на палубе корабляИ еще. В 1918 году на мирных переговорах в Брест-Литовске большевики, как известно, были готовы исполнить любые требования немцев. Кайзеру Вильгельму II, который приходился родственником и Николаю II, и его супруге Александре Федоровне, стоило лишь сказать несколько слов в защиту русского императора и его семьи — и они были бы спасены. Но кайзер этого не сделал.
Одна любопытная деталь. В Первую мировую войну вступили пять империй: Германская, Австро-Венгерская, Османская, Российская и Британская. А по окончании войны осталась только одна — Британская. Счастливый случай?.. Вряд ли. Такое бешеное счастье возможно лишь в лотерее и в картах, и иногда в любви. Но с этим нужно быть осторожным. Вспомните, «братская любовь» «милого Джорджи» к «старине Ники» закончилась кровавой бойней в подвале Ипатьевского дома…
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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