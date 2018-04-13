«Видит проблемы „незамыленным“ глазом», — работники «ЭЛСИБа» об Андрее Травникове

«ЭЛСИБ» — один из ярких примеров предприятий родом из доперестроечной эпохи, и сегодня он на пике производственных технологий. Вообще, завод — это город в городе. Площадь составляет 48 гектаров. А в каждом из основных производственных цехов одновременно могут поместиться несколько крупных пассажирских авиалайнеров.

Однако один из главных капиталов предприятия — люди. Сегодня на заводе трудятся 1200 человек. При этом нередко во время заключения серьезных контрактов квалификацию каждого проверяет специальная комиссия. Впрочем, сегодня вопросы задавали не сотрудникам — наоборот, они обращались с проблемами к первому лицу региона.

— Мощности нам позволяют, запас сил и прочности есть. Всех волнуют ближайшие перспективы загрузки нашего предприятия, — говорит руководитель участка механической обработки Сергей Котлов.

— Предприятие с хорошей историей, качество вашей продукции известно. На всех площадках переговоров в различных компаниях мы, безусловно, продвигаем наши предприятия, и в отношении «ЭЛСИБа» это будем делать особенно. Я вижу, что у вас серьезный потенциал», — ответил Андрей Травников

Производственные мощности завода сегодня загружены на треть. Руководитель региона отметил, что готов отстаивать интересы предприятия. Это и дополнительные напоминания местным энергокомпаниям о том, что в Новосибирске производят передовые гидро— и турбогенераторы, электродвигатели, а также продвижение завода во время диалога с Ростехом Росатомом . Средняя зарплата в компании сегодня подходит к сорока тысячам рублей. Больше чем в среднем по области. Но далеко не все житейские проблемы можно разрешить с помощью жалования.

— Мы живем в жилмассиве «Матрешкин двор», рядом «Тулинка» и «Дискус» построили много домов, но совершенно нет транспортной развязки. Мы не знаем, на чем ездить на работу по улице Петухова. Какие-то летучие голландцы и мертвые автобусы. Маршруты есть — автобусов нет, — поделилась сотрудница предприятия.

— Я вижу, что сегодня самая острая проблема жилмассива — транспортная доступность. Поэтому вместе с городом при поддержке областного бюджета мы будем эту проблему решать, — сказал Андрей Травников.

Высокие темпы роста строительной отрасли в последние годы сильно опередили возведение школ и больниц. Так что социальная инфраструктура новых жилмассивов — больной вопрос.

— Это, в первую очередь, школы. Я подтверждаю, что вашу школу мы тоже будем включать в федеральную программу, чтобы быстрее ее закончить. Крупные поликлиники, детские сады в микрорайонах — эта потребность наиболее высокая. Но в связи с тем, что ситуация по новым районам очень запущенная, только за счет бюджета мы быстро проблему не решим. Я ориентирую своих коллег на поиск нестандартных решений, — говорит врио губернатора.

Многие женщины после рождения ребенка и рады воспитывать до школы, но на детские пособия не прожить. И рады выйти из декрета, но в дошкольных учреждениях не хватает мест.

— Как мамам помочь с выплатами субсидий за отсутствие мест в детских садах, пока они сидят с детками дома? Навести порядок с этим и упростить получение субсидий, — обратился сотрудник завода.

— Да, сегодня детских садов, особенно мест для ясельного возраста, не хватает. В этом году стартовала федеральная программа постясельной поддержки, мы будем строить шесть детских садов. Но понимаем, что этого недостаточно. Почему бы за счет регионального бюджета не увеличить сумму этой поддержки», — говорит Андрей Травников.

Ирина Стрыгина признается, что приезда главы региона на заводе ждали, потому что накопилось много вопросов: «Объезжает город и область, все прекрасно видит свежим незамыленным глазом. Думаю, что все эти проблемы известны. И я больше чем уверена, что всеми этими вопросами Андрей Травников занимается. Он это подтвердил».

Ирина Стрыгина на «ЭЛСИБе» руководит отделом технического контроля, проверяет качество изделий. Ответственность большая, ведь завод обрабатывает тысячи тонн металла на оборудовании высокой точности.

Размеры станков здесь впечатляющие. Например, на одной из площадок с легкостью разместятся несколько танков. А вообще, в парк «ЭЛСИБа» входят около 150 крупногабаритных станков. Пока их состав обновлен лишь на десять процентов, удовольствие очень дорогое. Например, токарный станок из Германии стоит больше 70 миллионов рублей.