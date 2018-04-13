Я хочу сделать приложение для знакомств. Как отличаться от конкурентов?

Почему важен индивидуальный подход к пользователям Вам наверняка кажется, что рынок дейтинга переполнен, и такие игроки, как Badoo, Tinder и Mamba, не дадут ни единого шанса только появившемуся приложению для знакомств. А если я скажу, что это неправда, и все зависит от того, работаете ли вы с общим рынком или с небольшими историями, заточенными под конкретную ЦА?

Сегодня люди больше верят в нишевые истории. Рынок находится в состоянии перенасыщения крупными игроками, а пользователи жаждут новых эмоций и ощущений и хотят использовать то, что интересно конкретно им.

Зрелые женщины, состоятельные мужчины, иностранцы и даже медики и военные — если пользователю нравится определенная категория, он с гораздо большим удовольствием будет пользоваться приложением, заточенным под его предпочтения. Например, если пользователь — гей, он гарантированно будет искать такое приложение, где ему не будут попадаться женщины или гетеросексуалы.

Ниши в дейтинге растут. И вот почему

Нишевые проекты растут. В количестве, объемах, выручке. Это связано с тем, что число успешных свиданий и встреч в нишевых проектах гораздо больше. Недавний опрос 3800 пользователей Tinder показал, что 70% из них даже не предлагают встречу тем, с кем у них совпала симпатия в приложении. При этом, внутренняя статистика LovePlanet по успешным диалогам (то есть беседам, где обмен сообщениями превышает 2-5 реплик) позволяет с высокой точностью утверждать, что в нишевых приложениях более лояльные пользователи и мотивированы они сильнее. Сейчас очень круто «заходят» приложения для геев, для секса без обязательств, для знакомства с полными или зрелыми леди. На Западе нишевое направление дейтинга стало развиваться намного раньше. Так, в США популярны знакомства для афроамериканцев — Real Black People Love, для пожилых — Our Time. Еще довольно интересны Bristlr — для бородатых мужчин и их любителей, 3nder —Тиндер, только для троих, WingMan — знакомства с пилотами.

Есть еще нетривиальные предложения найти себе пару по любимому салату — SaladMatch, а также приложения для любителей лошадей и конного спорта — Equestrian Cupid.

Если говорить о России , то LovePlanet, следуя мировой тенденции, запустил приложение для геев Chance, для зрелых женщин и их поклонников — Siren, Sharm — для знакомства с мужчинами из Турции , а также приложение для лесбиянок — Wonder. И они делают 30% всей выручки компании, не мешая существованию основного продукта. По факту сейчас происходит процесс формирования двух обособленных рынков, которые не будут «съедать» друг друга. По такому же пути пошла команда Badoo — они запустили знакомства для геев Chappy и Huggle — сервис, который мэтчит людей на основании самых посещаемых ими мест. Сейчас тот момент, когда фактически для любой ниши может существовать приложение и не одно, а инди-разработчики имеют шанс потеснить известные сервисы. В этом суть современного рынка дейтинга.

Почему нишевого дейтинга не надо бояться?

Рынок дейтинга очень емок: в 2021 году прирост выручки онлайн-сервисов знакомств составит 23% по отношению к 2016 году. Но у разработчиков, да и вообще у любых ребят, которые занимаются приложениями, есть сильный страх того, что дейтинг — это сложно и дорого. При этом они почему-то забывают о существовании большого рынка мобильных приложений — это гораздо дешевле. Еще один вопрос, который возникает — откуда брать трафик? Здесь тоже нет ничего сверхъестественного. Рекламные и CPA-сети — надежный источник пользователей. Если у вас уже есть опыт работы с мобильным трафиком или вы активно арбитражите в различных нишах, обзавестись собственным продуктом — очень практичная идея. Принципы работы те же, но вам не придется отдавать существенную долю своих доходов. Кроме того, всегда можно допилить приложение под свои цели. Второй вариант подойдет тем, кого привлекает идея стать евангелистом своего продукта. Такие бренды как Tinder, Her или российский Pure начинались с горячего желания создателей рассказывать о своем проекте и объяснять людям, зачем он нужен. Способ практически не требует вложений, но со временем делает приложение узнаваемым, а люди проникаются к нему эмпатией.

Ведь даже в бизнесе нет ничего лучше хорошей истории. Остаются проблемы в виде конкуренции, но тут опять же надо работать над оригинальными фишками и искать интересные ниши, которые не заняты.

Есть и еще одно направление, где достаточно трафика, а дейтинг-приложение может приносить своим владельцам доход. Успешные онлайн-сервисы и медиа почему-то отметают идею монетизировать и удерживать свой трафик через тематический дейтинг, хотя она, казалось бы, лежит на поверхности. Об этом определенно стоит подумать.

Что еще нужно знать?

Что бы я еще порекомендовала тем, кто решится? Ориентироваться на западный рынок, так как российский рынок онлайн-дейтинга по объему выручки занимает всего 1% от общемировых доходов индустрии. Не то чтобы отечественный рынок совсем безнадежен, но, с точки зрения прибыли, Запад и международный рынок, конечно, интереснее. И он, кстати, довольно хорошо «откликается». Простой пример: LovePlanet не задумывал приложение Sharm как сервис, ориентированный на Турцию. Изначально органический трафик пошел сам собой (видно, турецким мужчинам понравился дизайн и формат), а затем уже специально стали развивать это направление и закупать трафик.

Однако есть рынки, под которые стоит делать приложения с самого начала, например, Китай . Азиатская аудитория любит цветастый дизайн, анимацию и прочие эффекты. Поэтому всегда оценивайте потенциал рынка и предпочтения пользователей.

Кстати сказать, Китай является безусловным номером один по тратам в приложениях. За прошедший год местный рынок покупок вырос на 270% процентов и составил 35 миллиардов долларов. Китайцы активно вкладываются в дейтинг и скупают нишевые приложения. Например, в 2016 году китайцы купили 60% акций Grindr. Делать знакомства с прицелом на Азию — неплохой бизнес-план. Сегодня тенденция роста нишевых проектов наблюдается во многих сферах — мир стал очень разным, и пользователи — тоже. Каждый хочет получать готовый продукт, выверенный в соответствии с его предпочтениями. Этим обязательно нужно пользоваться и не упускать момент, сегодня люди готовы платить деньги тем сервисам, которые точно угадывают их интересы, и дают решение. Нишевой дейтинг будет активно развиваться ближайшие пять лет, поэтому здесь есть отличная возможность закрепиться, развернуться и получить хорошую выручку.

Если вы решились…

Обратите внимание на крупных игроков дейтинг-индустрии и на небольшие проекты, входящие в рейтинги AppStore и GooglePlay. Посмотрите, что они делают и в каком направлении. Анализ рынка позволит понять, какие ниши не заняты и какие из них обладают хорошим потенциалом для развития.

Сразу пробуйте себя в сегменте мобильных приложений. Обычный онлайн-дейтинг поделен между крупными игроками. Да и его время постепенно проходит.

Попробуйте поработать с b2b-платформой для создания дейтингового приложения. В таком партнерстве часть работы на себя возьмут специалисты, которые уже создали десятки успешных с финансовой точки зрения приложений.

Ориентируйтесь на западный или азиатский рынок. С точки зрения прибыли они интереснее.

Придумайте фишку, вокруг которой будет выстроен ваш продукт. Она может быть связана как с функционалом, так и с дизайном или позиционированием.

Обращайтесь к определенной целевой аудитории. Говорите на языке своей ниши и вы добьетесь успеха

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