На Белорусском направлении МЖД отменены и задерживаются электрички

Москву. Полностью отменен электропоезд из Дмитрова

В официальном микроблоге «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) сообщает о полной отмене электропоезда № 6407 (Дмитров — Москва).

Частично отменен поезд № 6208 ( Можайск — Дмитров) на участке Голицыно — Дмитров, задержан поезд № 6208 (Можайск — Дмитров).

Дополнение. Белорусское направление. Полная отмена п. 6407 (Дмитров — Москва). Частичная отмена п. 6208 (Можайск — Дмитров) на участке Голицыно — Дмитров. Задержан п. 6208 (Можайск — Дмитров) на 18 минут.

— ЦППК (@centralppk) 13 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что из-за хулиганских действий поезд № 6208 (Можайск — Дмитров) был задержан на 11 минут.

Внимание! Белорусское направление. Задержан п. 6208 (Можайск — Дмитров) на 11 минут. Предварительная причина: хулиганские действия.

— ЦППК (@centralppk) 13 апреля 2018 г.