На Белорусском направлении МЖД отменены и задерживаются электрички 

В официальном микроблоге «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) сообщает о полной отмене электропоезда № 6407 (Дмитров — Москва).
Частично отменен поезд № 6208 (Можайск — Дмитров) на участке Голицыно — Дмитров, задержан поезд № 6208 (Можайск — Дмитров).
Дополнение. Белорусское направление. Полная отмена п. 6407 (Дмитров — Москва). Частичная отмена п. 6208 (Можайск — Дмитров) на участке Голицыно — Дмитров. Задержан п. 6208 (Можайск — Дмитров) на 18 минут.
— ЦППК (@centralppk) 13 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что из-за хулиганских действий поезд № 6208 (Можайск — Дмитров) был задержан на 11 минут.
Внимание! Белорусское направление. Задержан п. 6208 (Можайск — Дмитров) на 11 минут. Предварительная причина: хулиганские действия.
— ЦППК (@centralppk) 13 апреля 2018 г.