Ещё
На Белорусском направлении МЖД отменены и задерживаются электрички
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Белорусском направлении МЖД отменены и задерживаются электрички 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Полностью отменен электропоезд из Дмитрова в Москву.
В официальном микроблоге «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) сообщает о полной отмене электропоезда № 6407 (Дмитров — Москва).
Частично отменен поезд № 6208 (Можайск — Дмитров) на участке Голицыно — Дмитров, задержан поезд № 6208 (Можайск — Дмитров).
Дополнение. Белорусское направление. Полная отмена п. 6407 (Дмитров — Москва). Частичная отмена п. 6208 (Можайск — Дмитров) на участке Голицыно — Дмитров. Задержан п. 6208 (Можайск — Дмитров) на 18 минут.
— ЦППК (@centralppk) 13 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что из-за хулиганских действий поезд № 6208 (Можайск — Дмитров) был задержан на 11 минут.
Внимание! Белорусское направление. Задержан п. 6208 (Можайск — Дмитров) на 11 минут. Предварительная причина: хулиганские действия.
— ЦППК (@centralppk) 13 апреля 2018 г.
Вечерняя Москва: последние новости
Алексей Улюкаев получил шанс вернуться в ряды чиновников Защита Telegram просит суд перести начало процесса о блокировке мессенджера с 12 апреля Испытание холодом: юнармейцы побывали на Северном полюсе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США264
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии245
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН240
Украинцы жалуются на русский язык95
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы11
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение