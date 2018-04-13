Квартирные мошенники: как сдать квартиру в аренду и не остаться в «дураках»

Москвичка, сдавшая свою квартиру в аренду посредникам из риелторской компании, оказалась им должна. Это клиентка компании ООО «Союз-Эксперт», она просила Business FM не называть в эфире ее имени, поскольку договор аренды, который она подписала, запрещает любое разглашение информации под угрозой штрафов. Она подозревает фирму в массовом обмане столичных арендодателей и готовит иск в суд.

Девушка, назовем ее Мария, сдала «однушку» на «Авито» фирме «Союз-Эксперт». Те ей объяснили, что ищут жилье для своих партнеров — крупных компаний. Хотя Марию смутили некоторые пункты в договоре аренды, представители «Союз-Эксперта», по ее словам, разъяснили их в ее пользу:

«В договоре был такой пункт, интересный, о том, что я не имею права вмешиваться во взаимоотношения человека, который поселился, и компании «Союз-Эксперт». Я спросила у девушек: «Что же это означает?». Они говорят: «Ну, понимаете, люди себя некорректно ведут, там, каждый день приходят, чтобы от этого застраховать, есть такой пункт. Ну, конечно же, мы вас познакомим с жильцом, вы придете, он вам представится, посмотрите, что это за люди». И это меня тоже успокоило, ну то есть даже если возникали сомнения, мне сотрудники компании, они их полностью развеяли».

С жильцами «Союз-Эксперт» ее не познакомил, а потребовал доверенность на сделки с госорганами, якобы чтобы прописать квартиросъемщиков. Мария наведалась в свою квартиру и сама познакомилась с ними. Встреча была мирной, жильцы сообщили девушке, что сняли квартиру по объявлению на «Авито», причем дешевле, чем фирма обязалась платить Марии.

Выяснилось, что «Союз-Эксперту» дал на это право один из тех самых неясных пунктов договора. После этого хозяйке пришло «письмо счастья». «Союз-Эксперт» сообщил, что она нарушила пункт о невмешательстве в отношения фирмы с жильцами. Штраф — аренда за два месяца и два месяца оплаты за отказ в доверенности. А расторгнуть договор хозяйка может только через суд — таков был смысл еще одного мутного положения документа.

Алексей Русакомский юрист «Мне не понравилось, то, что там размер арендной платы может быть изменен фактически односторонне. Обязанности предоставить доверенность. Какую доверенность, на каких условиях? Требования о выдаче такой доверенности незаконны, поскольку мы не знаем, о какой доверенности идет речь. Вмешательство в отношения сторон, то, что мне было сообщено, не выглядит, как вмешательство в отношения сторон. Оснований для взыскания штрафа точно нет. Конечно, договор выглядит крайне подозрительным, тут нужно выходить с иском о расторжении договора и с требованиями размера арендной платы за два месяца, о параллельном ограничении доступа в помещение. Взыскав за два месяца, выгнал бы их оттуда».

От действий компании с другим названием, но по той же схеме пострадало множество людей в Калининграде . Были скандалы, суды, клиенты иссякли, фирма исчезла, возникнув в других регионах и под другими именами. Во всех фигурировал Константин Таран , он же Монахов, он же Шибаев. Называет себя наемным работником, но пострадавшие считают его в этих структурах главным.

В соцсетях пишут, что компания берет с жильцов предоплату за три-четыре месяца, после чего под каким-либо предлогом выставляет их из квартиры и заселяет новых. Кстати, квартира Марии, по ее словам, вскоре вновь появилась на «Авито» в разделе «Сдается», хотя проживавшие в ней не планировали съезжать.

По словам самого Константина Тарана, в деятельности «Союз-Эксперта» нет ничего незаконного. Клиент добровольно подписывает договор, в котором прописана возможность еще три дня изменять его текст, говорит Таран:

«Вы видели хоть одного психиатра, который дураку смог помочь? Его, по-моему, никто не вылечит. Договор — это продукт нашего с вами обоюдного соглашения. К чему строго мы пришли в результате переговоров. Мы обговорили — вы согласились. Вы прочитали, проверили, подписали. На каждой странице. Я вам сообщение направил и еще раз дал возможность пересмотреть положение договора. Вы и этого не сделали. Я все попытки предпринял для того, чтобы удовлетворить ваши вероятные запросы. Но а теперь вот, они ходят, дружно взявшись за руки, начинают кричать: «Как нагадить Тарану». А я им отвечаю, что счастье — это тогда, когда тебе завидуют, а нагадить не могут».