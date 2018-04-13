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Первый в мире беспилотный электрический грузовик прошел испытания в порту Тяньцзиня
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Первый в мире беспилотный электрический грузовик прошел испытания в порту Тяньцзиня 

РЖД-Партнер 41 минуту назад
Фото: РЖД-Партнер
По сообщению сайта радиостанции города Тяньцзинь «Radio TJ», 12 апреля первый в мире беспилотный электрический грузовик, произведенный совместно тремя компаниями Tianjin Port (Group) Co.Ltd., China National Heavy Duty Truck Group Co.Ltd. и TruckTech Co.Ltd., вошел в стадию эксплуатационных испытаний в порту Тяньцзиня, передает Жэньминь жибао.
Беспилотный электрогрузовик может самостоятельно выполнять задачи на дороге при помощи встроенных в него лазерного дальномера, видеокамеры высокого разрешения, интеллектуального вычислительного блока и др. Задачи включают в себя езду по маршруту, остановку в указанном месте, загрузку и отгрузку контейнеров, прохождение препятствий и т.д. с целью осуществления перевозки груза от берега до склада.
Успех проведения испытаний говорит о прорыве в китайской разработке беспилотных электрических грузовиков для работы в порту, что помогло создать альтернативный способ перевозок, а также способствовало новому развитию китайской «умной» экологически чистой логистики.
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