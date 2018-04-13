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Первую очередь рыбоперерабатывающего завода в ТОР «Курилы» запустят в сентябре
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Первую очередь рыбоперерабатывающего завода в ТОР «Курилы» запустят в сентябре 

ТАСС 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Первую очередь рыбоперерабатывающего завода, строящегося на острове Шикотан в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Курилы», запустят в сентябре. Об этом в пятницу на пресс-конференции в рамках медиафорума сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
"На Шикотане инвесторами построен пирс по современным технологиям. Мы недавно там были, смотрели. В сентябре первая очередь завода запускается, дальше — вторая очередь. Это будет устойчивое предприятие", — сказал он.
Губернатор отметил, что региональные власти не забыли об объектах для населения острова. «Недавно там сдали 40 квартир, всего на острове будет построено порядка 200 квартир. В программе стоит асфальтирование дороги между селами Малокурильское и Крабозаводское. Шикотан станет устойчивым островом, где есть у людей работа, развита социальная сфера», — сообщил он.
Решение о создании ТОР «Курилы» приняли в июле 2017 года. Туда вошел рыбокомбинат «Островной». Предприятие приступило к реализации инвестиционного проекта «Строительство рыбоперерабатывающего комплекса „Островной“ на Шикотане.
В дальнейшие планы входит создание высокотехнологичного безотходного производства с оборотом до 1,5 млрд рублей в год. Оно будет выпускать продукцию высокой степени переработки, а также рыбий жир и муку из рыбы. Проект предусматривает строительство в 2017-2020 годах нового консервного завода мощностью 200 тыс. банок в сутки, корпуса под линию рыбомучной установки, холодильника на 15 тыс. тонн единовременного хранения и двух роботизированных морозильных заводов.
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