Уральская столица лишилась сотен рекламных конструкций 

За первые три месяца 2018 года с улиц Екатеринбурга исчезла почти тысяча рекламных конструкций. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в МУГИСО.
Среди демонтированных рекламных носителей — 190 щитов, 456 афишных стендов, 45 рекламных перетяжек, 62 конструкции различных сити-форматов, 18 скамеек и 20 суперсайтов. Общее количество снесенных конструкций составляет 961 единицу.
К лету департамент наружной рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области планирует убрать из центральной части Екатеринбурга еще порядка 700 незаконных рекламных конструкций. Только на апрель региональным фондом имущества назначено пять аукционов по поиску исполнителя соответствующих работ на улицах Челюскинцев, Гурзуфской, Московской, Металлургов, Технической, Бебеля, 8 Марта, Большакова и проспекте Космонавтов. Судя по стартовой стоимости, на эти цели МУГИСО планирует потратить свыше 7 миллионов рублей.
Параллельно с этим фонд ищет подрядчиков для установки в уральской столице новых рекламных модулей. Речь идет о 30 лотах на общую сумму свыше 70 миллионов рублей. Среди площадок, где планируется установить рекламные конструкции, — улицы Металлургов, Селькоровская, Фронтовых бригад, Куйбышева, Шефская, Малышева и проспект Космонавтов.
Ранее по теме: «Дочке» Пумпянского отдали землю даром