Власти Спасска-Дальнего планируют привлечь 6,6 млрд рублей с помощью концепции развития

ВЛАДИВОСТОК , 13 апреля. / ТАСС /. Концепция развития моногорода Спасска-Дальнего в Приморье позволит привлечь к 2025 году около 6,6 млрд рублей инвестиций и создать около 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморья со ссылкой на главу Спасска-Дальнего Вячеслава Квона.

"Мы для себя определили, что привлечем инвестиций около 6,6 млрд рублей к 2025 году. Создадим около 1,5 тыс. рабочих мест. Прямые налоги составят около 50 млн рублей в год. Увеличим вложения в городскую среду", — приводятся в сообщении слова главы Спасска-Дальнего Вячеслава Квона, который представил концепцию врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко

"Предполагаем, что уже в 2019 году получим около 15 млн рублей прибыли в бюджет", — добавил Квон.

Основные проекты, которые уже находятся в стадии реализации и на которые делает ставку руководство муниципалитета, — это производство бруса и доски компании «СЛПК-Групп», производство OSB-плиты компанией «ДНС Лес», а также строительство медицинско-диагностического центра. Также перспективными проектами считаются кирпичный завод мощностью 60 млн кирпичей в год, высокотехнологичная лесопереработка и переработка зерновых.