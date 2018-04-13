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Власти Спасска-Дальнего планируют привлечь 6,6 млрд рублей с помощью концепции развития
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Власти Спасска-Дальнего планируют привлечь 6,6 млрд рублей с помощью концепции развития 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /ТАСС/. Концепция развития моногорода Спасска-Дальнего в Приморье позволит привлечь к 2025 году около 6,6 млрд рублей инвестиций и создать около 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморья со ссылкой на главу Спасска-Дальнего Вячеслава Квона.
"Мы для себя определили, что привлечем инвестиций около 6,6 млрд рублей к 2025 году. Создадим около 1,5 тыс. рабочих мест. Прямые налоги составят около 50 млн рублей в год. Увеличим вложения в городскую среду", — приводятся в сообщении слова главы Спасска-Дальнего Вячеслава Квона, который представил концепцию врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.
"Предполагаем, что уже в 2019 году получим около 15 млн рублей прибыли в бюджет", — добавил Квон.
Основные проекты, которые уже находятся в стадии реализации и на которые делает ставку руководство муниципалитета, — это производство бруса и доски компании «СЛПК-Групп», производство OSB-плиты компанией «ДНС Лес», а также строительство медицинско-диагностического центра. Также перспективными проектами считаются кирпичный завод мощностью 60 млн кирпичей в год, высокотехнологичная лесопереработка и переработка зерновых.
Ранее сообщалось, что среди инвестпроектов моногорода — создание многопрофильного медицинского центра «Лекарь» с объемом инвестиций 310 млн рублей. Планируется, что медцентр окажет платные услуги жителям Спасска, Спасского района и семи муниципальных образований с населением около 276,5 тыс. человек и примет пациентов по системе обязательного медицинского страхования. Компания уже реконструировала основное здание, до конца 2018 года она намерена закупить оборудование и ввести в эксплуатацию детское отделение.
Городской округ Спасск-Дальний с населением более 41 тыс. человек входит в состав Свободного порта Владивосток, градообразующее предприятие муниципалитета — АО «Спасскцемент», малым и средним предпринимательством занимаются более трети трудоспособного населения города — около 6 тыс. человек. Всего в Приморье к моногородам относятся девять территорий — города Дальнегорск, Арсеньев, Спасск-Дальний, поселки городского типа Лучегорск, Светлогорье, Ярославский, Восток, Новошахтинский и поселок Липовцы.
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