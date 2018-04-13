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Участник проекта «Лидеры России» наберет молодую команду в правительство Пермского края
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Участник проекта «Лидеры России» наберет молодую команду в правительство Пермского края 

ТАСС 2 часа назад
Фото: В-курсе.ру
ТАСС, 13 апреля. Правительство Пермского края объявило о старте открытого конкурса по формированию кадрового резерва региона, в него могут войти жители края в возрасте до 35 лет, имеющие высшее образование. Руководить проектом будет начальник отдела госслужбы администрации губернатора Пермского края, победительница всероссийского конкурса «Лидеры России» Анна Козицына, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.
"В молодежный резерв Пермского края можно попасть, став участником открытого конкурса. Это будет абсолютно объективный и прозрачный конкурс. А значит, у каждого жителя края в возрасте до 35 лет, имеющего высшее образование, появился реальный шанс попасть в кадровый резерв, получить работу управленца и построить карьеру", — приводит пресс-служба слова Козицыной.
Как пояснила руководитель проекта «Молодежный резерв» в Пермском крае, конкурс пройдет в два этапа. Заочный этап стартовал сегодня и продлится до 3 мая. Подать заявку можно через сайт Правительства и губернатора Пермского края permkrai.ru. На 10 мая запланировано подведение итогов заочного этапа, с 11 мая начнется очный этап, включающий проведение углублённой диагностики участников.
В частности, с претендентами будет проведено интервью и деловая игра с решением кейсов, основанных на реальных задачах краевого Правительства. Оператором конкурса выступает РАНХиГС, как разработчик уникальных технологий в области формирования кадровых резервов. Первые результаты конкурса станут известны до конца мая, подвести итоги предполагается до 18 июня 2018 года.
Губернатор Прикамья Максим Решетников заявил, что краевые власти поставили себе цель — на постоянной основе заниматься поиском талантливых молодых людей, нацеленных на развитие собственных знаний и компетенций. Тех, кто готов поучаствовать в процессах развития Пермского края, изменить жизнь к лучшему.
"Мы определили восемь приоритетных направлений, которые развивают наш край, делают его сильнее и благополучнее. В частности, в него вошли градостроительство, урбанистика и архитектура; благоустройство и комфортная среда; земля, налоги; финансы, экономика; здравоохранение; образование; ЖКХ; дороги и транспорт. При этом список открыт, он будет пополняться, — отметил глава Прикамья. — Уже поставил задачу правительству — плотно работать с кадровым резервом при наборе сотрудников".
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