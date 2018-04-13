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Талантливые пермяки смогут попасть в кадровый резерв Пермского края
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Талантливые пермяки смогут попасть в кадровый резерв Пермского края 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
12 апреля на заседании Правительства Пермского края сообщили о начале открытого конкурса по формированию кадрового резерва Пермского края.
Губернатор Прикамья Максим Решетников заявил, что краевые власти будут постоянно искать талантливых молодых людей, нацеленных на развитие собственных знаний и компетенций. Тех, кто готов поучаствовать в процессах развития Пермского края, изменить жизнь к лучшему.
«Мы определили 8 приоритетных направлений, которые развивают наш край, делают его сильнее и благополучнее. В частности, в него вошли градостроительство, урбанистика и архитектура; благоустройство и комфортная среда; земля, налоги; финансы, экономика; здравоохранение; образование; ЖКХ; дороги и транспорт. При этом список открыт, он будет пополняться, — отметил глава Прикамья. — Уже поставил задачу правительству — плотно работать с кадровым резервом при наборе сотрудников», — пояснил губернатор.
«В молодежный резерв Пермского края можно попасть, став участником открытого конкурса. У каждого жителя края в возрасте до 35 лет, имеющего высшее образование, появился реальный шанс попасть в кадровый резерв, получить работу управленца и построить карьеру», — пояснила руководить проекта в Пермском крае, начальник отдела госслужбы администрации губернатора Пермского края, победительница всероссийского конкурса «Лидеры России» Анна Козицына.
Как пояснила руководитель проекта «Молодежный резерв» в Пермском крае, конкурс пройдет в два этапа. Заочный этап стартовал 12 апреля и продлится до 3 мая. Подать заявку можно через сайт Правительства и губернатора Пермского края permkrai.ru. На 10 мая запланировано подведение итогов заочного этапа, с 11 мая начнется очный этап, включающий проведение углублённой диагностики участников. В частности, с претендентами будет проведено интервью и деловая игра с решением кейсов, основанных на реальных задачах краевого Правительства.
Первые результаты конкурса станут известны до конца мая, подвести итоги предполагается до 18 июня 2018 года.
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