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В России предложили назло США запретить бурбон и Айфон
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В России предложили назло США запретить бурбон и Айфон 

Ридус 50 минут назад
Российские СМИ пестрят идеями на счет ответа американцам на новые санкции. Варианты изгнания с российского рынка крупнейших американских брендов, давно локализовавших производство в РФ, были отвергнуты по соображениям заботы о рабочих местах. Тоже самое касается американских туристов и российских космических двигателей. Зато появились новые — запретить американские товары, которые не производятся внутри России, а завозятся из-за рубежа.
«Влегкую можно попрощаться с американским виски — бурбоном. Производить его разрешено только в 1 американском штате — Кентукки — и больше нигде в мире. Или отказаться от Айфона, хоть производят его на территории Китая. Зато официально — это американский товар. И, естественно, с немногими официально поставляющимися американскими автомобилями: Шевроле, Кадиллак. Ну и бойкотируем легендарные джинсы — Levi’s и Wrangler. Почти для всех этих товаров есть аналоги: наши и зарубежные», — предлагает kp.ru.
Издание отмечает, что по данным Торгового представительства США за 2017 год, РФ покупает у США, в основном, машины и оборудование, продукцию химической промышленности, некоторые продовольственные товары и немного текстиля. Не исключено, что все это будут продано в Россию и в 2018 году, а никакого ответа на санкции не будет вовсе.
«У нас ограниченный набор возможностей. Алексей Кудринсказал, что России нецелесообразно отвечать на санкции. Думаю, это сильное настроение в кругах олигархов», — заявил журналистам декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков.
Напомним, новые экономические санкции США обернулись существенными убытками для российских миллиардеров, а они «потянули» за собой вниз всю экономику страны. Сильнее всего пострадала компания Олега Дерипаски «Русал», которая является крупнейшим в мире производителем алюминия. Под удар также попал его холдинг En+ и еще шесть связанных с предпринимателем компаний. Состояние Дерипаски уменьшилось на 1,6 миллиарда долларов (почти на 30%).
Ранее «Ридус» рассказывал о предложении в качестве мести США официально разрешить заниматься в России пиратством американских фильмов, музыки и софта.
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