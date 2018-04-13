В госкомпаниях появятся руководители по цифровой трансформации

В госкомпаниях и госкорпорациях до апреля 2019 года появятся новые топ-менеджеры — руководители по цифровой трансформации. Они будут заниматься внедрением big data, блокчейна, искусственного интеллекта, робототехники и сенсорики, интернета вещей, а также технологии виртуальной реальности, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия»

Об этом говорится в проекте плана по формированию в компаниях структурных подразделений этого направления, подготовленного Минэкономразвития (есть у «Известий»), реализуемого в рамках правительственной программы по цифровой экономике.

Для внедрения новых технологий Минэкономразвития рекомендует создать отдельные проектные офисы и центры компетенций в компаниях и корпорациях. По словам директор Института энергетики НИУ ВШЭ Елены Медведевой, внедрение в работу цифровых технологий позволит компаниям сократить издержки и повысить эффективность.

Подробнее — в материале «Известий»: Искусственному интеллекту потребовались начальники