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В госкомпаниях появятся руководители по цифровой трансформации
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В госкомпаниях появятся руководители по цифровой трансформации 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В госкомпаниях и госкорпорациях до апреля 2019 года появятся новые топ-менеджеры — руководители по цифровой трансформации. Они будут заниматься внедрением big data, блокчейна, искусственного интеллекта, робототехники и сенсорики, интернета вещей, а также технологии виртуальной реальности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
Об этом говорится в проекте плана по формированию в компаниях структурных подразделений этого направления, подготовленного Минэкономразвития (есть у «Известий»), реализуемого в рамках правительственной программы по цифровой экономике.
Для внедрения новых технологий Минэкономразвития рекомендует создать отдельные проектные офисы и центры компетенций в компаниях и корпорациях. По словам директор Института энергетики НИУ ВШЭ Елены Медведевой, внедрение в работу цифровых технологий позволит компаниям сократить издержки и повысить эффективность.
Подробнее — в материале «Известий»: Искусственному интеллекту потребовались начальники
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