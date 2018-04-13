Спрашивали о знаке зодиака: каждый четвертый пермяк попадал на собеседованиях в странные ситуации

По данным портала Зарплата.ру, часто встречи с представителями работодателя бывают курьезными. Так, в странные ситуации хотя бы раз попадала четверть опрошенных жителей Перми и края.

— Кого-то повели знакомиться с отделом, который не ждал нового сотрудника. Кому-то задавали вопросы про астрологию и совместимость его знака зодиака с другими, — рассказали аналитики портала Зарплата.ру.

Также во время интернет-опроса у пермяков узнали, кто из персонала компании проводил с ними собеседование, и знают ли они, что такое HR (сокращение от Human resource — человеческие ресурсы, так называют отделы и специалистов, которые подбирают кадры, организуют их обучение).

— 52% хоть раз проходили собеседование с HR, а 7% опрошенных не знают, кто это такие, но предполагают, что аббревиатура расшифровывается как контент-менеджер или инженер-программист, — сообщили в Зарплата.ру. — Но даже из тех, кто знает, что HR — это специалист по подбору персонала, правильно расшифровать аббревиатуру «Human resource» могут только 32%. 4% считают, что HR обозначает «Health running», то есть «здоровый бег». Среди обязанностей HR-специалистов пермяки называют подбор персонала (93%), его обучение и адаптацию (52%), работу с кадровым резервом и талантами (61%), продвижение корпоративной культуры (28%). Некоторые думают, что специалисты по подбору персонала занимаются сбором обратной связи от клиентов (14%).

В опросе участвовали 890 пермяков. Они могли выбрать один или несколько верных, с их точки зрения, вариантов ответа.

Ранее аналитики выяснили, что 84% пермяков не раз использовали юмор, чтобы сгладить проблемные ситуации на работе.