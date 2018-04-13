Губернатор Сахалина пообещал открыть новое здание аэровокзала к началу 2020 года

"В любом случае он (аэровокзал — прим. ТАСС) должен быть к началу 2020 года пущен. Если будут возникать какие-то проблемы, то будем реагировать, потому что аэровокзальный комплекс — это лицо нашего региона", — сказал он.

Губернатор отметил, что в настоящее время на объекте идет нулевой цикл. «В мае подрядчик должен выйти из нуля, начнется монтаж конструкций. Пока отставаний по графику нет», — проинформировал он.

Предварительная стоимость строительства нового здания аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска составляет 6,8 млрд рублей. Первая часть средств (3 млрд рублей) из бюджета области на данный проект выделили в декабре 2015 года. В декабре 2016 года правительством области принято решение о дополнительном выделении 3,8 млрд рублей.

Акционерное общество «Аэровокзал Южно‐Сахалинск» стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Горный воздух». Предприятие намерено построить в областном центре новый аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 800 пассажиров в час (550 человек в час на внутренних авиалиниях и 250 человек в час — на международных). Комплекс состоит из современного здания аэровокзала, многоуровневой парковки, гостиницы, устройства кольцевого пересечения на подъездной автодороге и круговой въезд на привокзальную площадь с организацией одностороннего движения. Возведение нового комплекса способствует расширению географии воздушных перевозок и сыграет положительную роль в развитии туризма на Дальнем Востоке.

Необходимость в реконструкции аэропортового хозяйства в Южно-Сахалинске возникла уже давно. В настоящее время аэровокзал, построенный в 60-х годах прошлого века, представляет собой здание с пропускной способностью 200 пассажиров в час. Условия обслуживания пассажиров международных и федеральных авиарейсов резко контрастируют по уровню комфорта. Также сдерживающим фактором развития международных перевозок является отсутствие необходимых площадей для служб таможенного и пограничного контроля.