Обзор московских событий в СМИ за 13 апреля

«Коммерсантъ». Политика выбора В Москве началась «Фотобиеннале-2018». ссылка

«Известия». Минздрав нашел способ сократить очереди в поликлиниках в восемь раз В рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника» пациенты ждали приема не больше 12 минут. ссылка

«Известия». А. Улюкаеву подтвердили срок Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу по делу экс-министра экономического развития. ссылка

Российская газета ». На караул! В субботу в Кремле открывается сезон разводов пеших и конных караулов. ссылка

«Российская газета». Опасны для посещения Прокурор Москвы: После проверки будут закрыты более 10 торговых центров. ссылка

«Российская газета». Огранщик алмазов Школьникам предложат летние стажировки на предприятиях. ссылка

«Российская газета». Накликать еду Пенсионеров научат «продвигать» пирожки в Instagram. ссылка

«Российская газета». Меняю банку на брелок Москвичей приучают к раздельному сбору мусора. ссылка

«Российская газета». Поймать звезду В Парке Горького открылась летняя обсерватория. ссылка

«Российская газета». Встретимся на Таганке Жители Москвы проголосовали за открытие памятника Александру Солженицыну . ссылка

«Российская газета». Удачное предложение Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми дачами. ссылка

«Московский комсомолец». В московской школе открыли баню Бурные вечеринки напрягают родителей. ссылка

«Московский комсомолец». «Такова была воля Инны Генриховны»: Квартирный детектив привел к соцработникам И к человеку, прописанному на картофельном поле. ссылка

РБК Daily ». Суд с сюрпризом Зачем Игорь Сечин пришел на апелляционные слушания по делу Алексея Улюкаева. ссылка

«Труд». От И. Бергмана до Б. Ли Московский кинофестиваль стартует на следующей неделе. ссылка

Комсомольская правда ». Московских восьмиклассников будут проверять на наркотики После тестов будет организована индивидуальная работа с учащимися. ссылка

Московская правда ». Космический голос из Австралии 20 апреля в 21:00 в Московском планетарии состоится премьера проекта «Голос и Космос» австралийской звезды Перукуа. ссылка

«Вечерняя Москва». Стена подстанции засияла свежими красками 12 апреля в рамках весеннего благоустройства столичные коммунальщики отмыли фасад подстанции «Никитская» и обновили граффити «Кто ты?», на котором изображен человек с лупой. ссылка

«Вечерняя Москва». Королевская осанка серебряного возраста Более 75 тыс. горожан подали заявки на участие в проекте «Московское долголетие». ссылка