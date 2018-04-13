С утра до вечера брякают дверями и громко возят тележки: тюменская семья подала в суд на «Пятёрочку»

Тюменская семья, которая живёт в квартире над «Пятерочкой», пожаловалась на постоянный шум в магазине. С утра и до позднего вечера там громко возили погрузочные тележки и брякали входными дверями. Поэтому соседи магазина сверху подали на руководство магазина в суд.

В суде руководство магазина представило выводы независимого эксперта об отсутствии нарушений. Но суд встал на сторону тюменской семьи, опираясь на заключение специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области ». На этой неделе пристав выехал по адресу, где находится «Пятерочка» и опечатал этот магазин.