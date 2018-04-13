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С утра до вечера брякают дверями и громко возят тележки: тюменская семья подала в суд на «Пятёрочку»
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С утра до вечера брякают дверями и громко возят тележки: тюменская семья подала в суд на «Пятёрочку» 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Тюменская семья, которая живёт в квартире над «Пятерочкой», пожаловалась на постоянный шум в магазине. С утра и до позднего вечера там громко возили погрузочные тележки и брякали входными дверями. Поэтому соседи магазина сверху подали на руководство магазина в суд.
В суде руководство магазина представило выводы независимого эксперта об отсутствии нарушений. Но суд встал на сторону тюменской семьи, опираясь на заключение специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». На этой неделе пристав выехал по адресу, где находится «Пятерочка» и опечатал этот магазин.
— Этот сотрудник в течение месяца будет проводить проверки в этом магазине, — пояснили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
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