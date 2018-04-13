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В Усольском районе мужчина утонул при переходе реки по тонкому льду
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В Усольском районе мужчина утонул при переходе реки по тонкому льду 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Тонкий весенний лед и невнимание к правилам безопасности стали причиной гибели мужчины в Усольском районе. Несмотря на запрещающие знаки он решил по таящему льду перейти реку Белая, чтобы добраться в поселок. Лед не выдержал и мужчина утонул. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Трагедия разыгралась 12 апреля около 10 часов утра. Очевидцы видели, как мужчина начал переходить реку. Не дойдя до берега всего метров двадцать, он провалился под воду. Какое-то время он звал на помощь, удерживаясь за кромку льда и изо всех сил старался выбраться. Трое мужчин поспешили на помощь — кинули на лед доски и старались добросить до утопающего веревку, чтобы он мог схватиться за нее. Обессиленный мужчина не смог дотянуться до спасительный веревки и ушел под воду.
Спасатели, подоспевшие за считанные минуты не смогли найти тело. Начавшийся ледоход на реке и сильное течение затрудняют поиски.
Инспектор по маломерным судам Усольского инспекторского участка Антон Леонидов назвал случай вопиющим из-за невнимания к знакам ограничения:
«С обеих сторон по берегу установлены запрещающие знаки, предупреждающие об опасности. Очевидно, что водоем уже тронут весенним ледоходом, повсюду промоины и видны открытые участки воды. Несчастный случай произошел в светлое время суток. Что толкнуло человека на заведомо смертельный переход остается только догадываться».
МЧС предупреждает об опасности выхода на лед.
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