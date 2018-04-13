Ограждения для грядок: зачем, из чего и как

Наверное, всем доводилось любоваться ровненькими грядками с аккуратными ограждениями. У кого-то уже такие сделаны на огороде, а кто-то еще только об этом мечтает. Предлагаю обсудить тему ограждений для грядок и обменяться опытом: кто и как их сооружал, довольны ли вы найденным решением, насколько удобно обрабатывать почву на подобных грядках и так далее.

У меня — вот так А зачем?

Первый вопрос: зачем вообще нужны ограждения? Красота — это понятно, а есть ли практическая польза? Есть. Во-первых, меньше хлопот с сорняками: доступная для них площадь заметно сокращается, значит, и прополки уменьшатся. А если бортики заглубить в грунт, то и снаружи сорняки на обработанную почву проникать будут меньше. Во-вторых, грядки не осыпаются. Это не для всех актуально — у кого почва плотная, хорошо держит форму, те этого преимущества могут и не оценить. А вот на рыхлых песчаных и супесчаных грунтах, где грядка так и норовит осыпаться, укрепление ее краев бортиками — довольно практичное решение.

Грядки с ограждением — не только красиво, но и практично. Фото пользователя Сергей Карюкин

Для некоторых видов грядок (например, теплая грядка) ограждение и вовсе необходимо: в образованный короб засыпается послойно все необходимое сырье. На бортиках удобно крепить дуги для парников, чтобы ранней весной высевать цветы и овощи на рассаду и выращивать первую зелень.

Из чего?

Как мы убедились, причин для того, чтобы такой «огород городить», достаточно. Тогда возникает следующий вопрос: а из чего лучше ограждения делать? Я нашла немало вариантов, надеюсь, кто-то предложит еще.

Шифер (плоский или волнистый; вариант: асбестоцементные листы)

Некогда один из самых распространенных материалов для ограждения гряд, шифер и по сей день часто используется огородниками.

Шифер — один из распространенных материалов для ограждения гряд. Фото пользователя Сергей Николаев

Плюсы: доступность (используется обычно старый шифер, снятый при замене кровли, так что материал фактически бесплатный). Минусы: со временем стала появляться информация о том, что материалы эти не особо экологичны, могут выделять вредные для человека вещества. Кроме того, шифер довольно хрупкий, его легко расколоть, особенно когда он уже далеко не новый. Сейчас этот вариант постепенно исчезает из обихода: на смену шиферу пришли другие кровельные материалы.

Дерево (доски, брус)

В регионах, где древесина доступна, — очень популярный материал. Пригодны любые виды: от горбыля до вагонки, от штакетника до бруса — как правило, это лишь вопрос затрат, на которые вы готовы пойти.

Древесина — экологичный и доступный материал для грядок. Фото пользователя Захарова Ольга

А вот, например, какой мне попался в интернете вариант ограждения для грядок из бруса:

Ограждение грядок из бруса. Фото из интернета

Не самое дешевое решение, но прочное и красивое. Опять-таки практично: на достаточно широкий бортик можно поставить горшочки с рассадой, допустим, или даже присесть, чтобы полоть было удобнее. А вот идея короба-ограждения из реек (тоже из интернета):

Короб для грядки, сделанный из реек. Фото из интернета

Получается аккуратно и нарядно, а ведь материал можно использовать фактически бросовый! Ну а можно и обычные доски взять. Закрепить по углам для прочности; если грядка длинная, а доски не слишком толстые, стоит и дополнительные подпорки поставить, чтобы под давлением грунта бортики не изгибались.

Красивые грядки из досок. Фото пользователя Леонид

Плюсы деревянных ограждений: это недорого и несложно. Минусы: дерево недолговечно. Впрочем, этот недостаток можно победить, если использовать средства для пропитки древесины, которые препятствуют ее гниению, даже при контакте с почвой.

Металлические ограждения

Как правило, делаются из оцинкованной стали, иногда с полимерным покрытием. Красиво, аккуратно, легко монтировать, служить будет практически вечно. Единственный недостаток — удовольствие это недешевое. Можно приобрести готовые ограждения, примерно вот такие:

Металлические ограждения для грядок. Фото пользователя Alexey Chudnov

Но обойдется эта красота в приличную сумму. С одной стороны, раз потратился — и забыл на много лет о заботах. С другой стороны, далеко не каждому по карману. Однако, если в семье есть умельцы, можно на готовые изделия и не тратиться. «Рукастому» хозяину не составит особого труда соорудить металлический короб, используя кровельное железо и металлический уголок или каркас из деревянных брусков.

Грядки из оцинкованного металла. Фото пользователя Екатерина

Однако есть у такого ограждения еще один нюанс: металл хорошо нагревается на солнце; соответственно, будет нагреваться и почва. Некоторые полимерные покрытия способны это свойство уменьшить, но вот можно ли от него избавиться полностью?

Камень и бетон

Эти материалы для оформления грядок используются крайне редко, но полюбуйтесь, какую красоту можно создать с их помощью:

Каменные ограждения для грядок — дорого, но эффектно. Фото из интернета

Дорого и трудоемко, конечно. Но эффектно! И уж точно — на века. А в таком обрамлении даже банальная петрушка или укроп выглядят изысканно. На фотографии — высокая грядка. Более экономичный вариант, когда обрамлением овощной грядки становится мощеная дорожка. Только в этом случае грядку стоит делать вровень с ней и устанавливать небольшой бордюр, чтобы почва при дождях и поливе не вымывалась на дорожку. Например, вот как устроены грядки в теплице у пользователя Mkuxarkina:

Обрамлением грядки может стать мощеная дорожка. Фото пользователя Mkuxarkina

Бордюрная лента

Вариант, который распространяется все больше и используется не только для цветников, как было изначально, но и для грядок.

Бордюрную ленту тоже используют для обрамления грядок. Фото из интернета

Плюсы: бордюрную ленту легко купить (продается, наверное, в любом садовом магазине), несложно установить, прослужит она достаточно долго (при условии хорошего качества: некоторые виды пластика, из которого изготавливается лента, не выдерживают морозов), грядку можно сделать произвольной формы. Минусы: качественная и долговечная бордюрная лента стоит недешево, а дешевые варианты не отличаются прочностью. Важный нюанс: если использовать бордюрную ленту в качестве ограждения для грядки, желательно расставить через равные промежутки прочные колышки-опоры, чтобы под давлением почвы ограждение не деформировалось.

Пластиковые бутылки и другие подручные материалы

Бюджетный вариант (хотя это еще вопрос: ведь сколько же нужно употребить напитков разного рода, чтобы получить достаточное количество материала для работы…) Признаться, подобный способ сооружения ограждений для грядок у меня вызывал весьма неоднозначные эмоции. Пока я не натолкнулась в интернете вот на такое фото:

Яркие бордюры для грядок из пластиковых бутылок. Фото из интернета

Ярко и нарядно, правда? Для такого ограждения пластиковые бутылки желательно наполнять песком или грунтом, чтобы они не деформировались и были более устойчивыми. А можно вместо пластиковых использовать стеклянные (хотя они опаснее, потому что бьются). Проявив смекалку, можно и другие подручные материалы превратить в удобные ограждения для грядок. Например, как сделала пользователь Марина, соорудив грядку из корпуса старого холодильника:

Из старого холодильника получается отличная грядка. Фото пользователя Марина

А что вы используете для ограждения грядок? Интересные и практичные идеи оформления грядок также можно почерпнуть в публикациях:

Ограждение для грядок из пластиковых бутылок

Опыт ограждения грядок черепицей

Нестандартные грядки

Холодильник для земляники и не только

Грядки

Опыт сын ошибок трудный, или Мои телодвижения с грядками

Записки старого ворчуна — История создания высоких грядок

Из чего еще можно сделать грядки?