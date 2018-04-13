Любите клематисы? Сажайте на здоровье!

Клематис — нежный и очаровательный красавец, роскошный обольститель наших сердец. Его можно наградить еще не одним десятком лестных и совершенно искренних эпитетов, но даже самые восторженные слова не передадут всей прелести этой лианы — ее нужно видеть. Клематис может смело конкурировать по красоте с экзотическими заморскими диковинками: крупные цветки разнообразных окрасок водопадом обрушиваются в сад с двухметровой высоты. Как всякий красавец, клематис заставит хозяев позаботиться о себе, без этого не дождаться его пышного цветения. Но, как благородный джентльмен, он отблагодарит за труды, подарив возможность несколько недель любоваться роскошными цветками.

Выращивание клематисов не представляет особой сложности

Выращивание клематисов не представляет особой сложности Выращивание клематисов не представляет особой сложности, и завести их в своем саду может каждый, кому пришелся по душе этот прекрасный цветок.

Посадка клематиса

Несмотря на привередливость, найти общий язык с клематисом можно. Давайте попробуем. Для начала разберемся, что любит эта лиана. Для посадки клематису необходимо солнечное место, защищенное от сильных ветров, как зимних, так и летних. Но спасая его от ветра, не стоит сажать растение слишком близко к стене или к сплошному забору. Расстояние от кирпичной стены должно быть не менее полуметра, а от металлических заборов вообще располагать как можно дальше. Я свои клематисы чуть не погубила близким соседством с таким забором. Росли мои чудесные лианы в количестве пяти штук вдоль сетчатого забора. Огромные пяти— и трехлетние роскошные кусты, все различных окрасок.

Мои клематисы хорошо росли у сетчатого забора. Фото автора

И тут мы решаем, что сетчатый забор необходимо заменить, и выбираем сплошной металлический профнастил. Сказано — сделано. Поменяли. Как я ни берегла своих красавцев — закрывая, ограждая — все равно они пострадали от неаккуратности строителей забора. Но это не самое страшное. Ужас начался летом. Мои клематисы оказались практически в духовке: солнцепек на фоне железного ограждения, расстояние до которого около 40 см, без малейшего дуновения ветерка. И это с нашим-то кубанским летом, которое начинается в первых числах мая и заканчивается к исходу октября, когда почти весь сезон температура экстремально высокая! Они начали чахнуть: сохли листья, ветки, почти не было цветения. Осенью я пересадила их (вернее то, что осталось от некогда роскошных кустов) в другое место. Самый молодой клематис погиб, а остальные, значительно пострадав, выжили. Теперь обживаются на новом месте — вокруг ажурной беседки. Возвращаясь к печальной теме, хочется предостеречь дачников, у которых клематисы высажены у стен: очень важно, чтобы на них не стекала вода с крыши. Все клематисы не терпят переувлажнения, особенно в холодное время года.

Период высадки клематисов

Сажают клематисы весной и осенью. Если саженец приобретен поздней осенью, его прикапывают, если куплен летом (в этот период можно приобретать посадочный материал только с закрытой корневой системой), сажают так же, как весенние и осенние.

Высаживают клематисы весной и осенью. Фото автора

Только запомните: до полного укоренения его обязательно нужно притенить и более внимательно отнестись к регулярному поливу. Если у саженеца подсушенные корни, его желательно поместить в ведро с прохладной водой на 6-8 часов. Хорошо бы добавить в воду препарат «Эпин». Выбрать саженцы клематисов можно в нашем каталоге, где представляют свои товары различные интернет-магазины. Выбрать саженцы клематиса ^collection [33,4]

Место для посадки клематисов

Место для посадки выбирают сухое, без застоя воды по весне. При близко залегающих грунтовых водах обязательно делают дренаж не менее 20 см из битого кирпича или щебня. Посадочную яму копают размером 60х60х60 см. Заправляют ее смесью компоста, перегноя, садовой земли, взятых в равных пропорциях. Добавляют песок, 150 г суперфосфата и 400 г доломитовой муки. В посадочной яме формируют холмик из приготовленного грунта, на нем располагают саженец, аккуратно расправляют корни по холмику. Засыпают оставшимся грунтом, хорошенько поливают. Корневую шейку слегка заглубляют. Всем известно, что клематис — лиана, поэтому ей необходимо обеспечить опору.

Клематис на арочной опоре. Фото с сайта build2last.ru Вначале саженец подвязывают, потом растение само будет цепляться за опору с помощью черешков листьев.

Почва и подкормка

Почву клематисы предпочитают легкую, воздухопроницаемую, хорошо удобренную. Очень плохо относятся к перегреву грунта, поэтому необходимо мульчирование слоем 5-15 см, и очень желательно, особенно в южных районах нашей страны, притенение корневой зоны. Для этой цели хорошо подходят однолетние цветы. Многолетние растения близко к корням лианы располагать не стоит. Друг от друга клематисы сажают не ближе 1,5-2 м. Так они не будут конкурировать за питание и место.

Уход за клематисами

Уход заключается в своевременном достаточном поливе и подкормках.

Полив

В жару обильный полив (по возможности желательно орошать и листву) понадобится 2-3 раза в неделю, обязательно после захода солнца.

Клематисы требовательны к поливу. Фото автора

При недостатке влаги мельчают цветки и значительно сокращаются сроки цветения.

Подкормки

Подкармливают клематисы весной и летом, 1-2 раза в месяц, чередуя органические (не использовать свежий навоз!) и минеральные удобрения. В первый год после посадки их вообще можно не подкармливать.

Подготовка к зиме

К важным этапам ухода можно отнести обрезку и подготовку клематисов к зимовке. Сроки подготовки и степень укрытия зависят от климатической зоны. А вообще, по моим наблюдениям, хорошим ориентиром к началу работ могут стать розы: укрыли на зиму розы — значит, клематисы тоже пора укрывать. Проводить работу лучше в сухую погоду, не дожидаясь сильных морозов. Все клематисы достаточно зимостойки, страдают не столько от морозов, сколько от выпревания. Поэтому по весне важно не затягивать со снятием укрытия. И здесь главное — найти золотую середину: чтобы не заморозить растение, но и не дать погибнуть от выпревания.

Виды клематисов

В зависимости от типа цветения клематисы распределяют на три группы. К первой группе (А) относятся клематисы, цветущие весной на побегах прошлого года. Обрезают осенью, оставляя побеги длиной 1-1,5 м, удаляя невызревшие, сломанные, старые. На зиму основание куста окучивают перегноем (торфом, опилками, сухой листвой и так далее) на высоту 30-50 см.

Сорта группы Ланугиноза

Ко второй группе (В) обрезки относятся клематисы, цветущие на побегах и прошлого, и текущего года. Их обрезают дважды: первый раз — сразу после цветения, второй раз — осенью, оставляя побеги длиной 70-100 см.

Сорта группы Флорида

Осенью снимают с опоры, укладывают на лапник. Сверху снова кладут лапник, на него — пленку и слой листьев.

Сорта группы Патенс

Третья группа © клематисов цветет в конце лета или начале осени на побегах текущего года. Эти лианы обрезают короче других, оставляя побеги с 2-4 междоузлиями, длиной около 20-30 см от уровня земли. Засыпают сухим торфом или перегноем, накрывают ящиком, корзиной (ведра для укрытия лучше не использовать, тем более металлические), сверху насыпают опилки, сухие листья, солому слоем 30-40 см, все накрывают нетканым материалом или пленкой, оставляя по бокам отверстия для проветривания.

Сорта группы Жакмана

Буду очень рада, если мой скромный опыт поможет вам найти общий язык с королем лиан — клематисом. Если возникнут вопросы с посадкой, уходом или выращиванием клематисов — спрашивайте, с удовольствием поделюсь своим практическим опытом. Если вы всерьез подумываете о том, чтобы обзавестись несколькими сортами этой изящной лианы, вам наверняка пригодятся следующие публикации:

Роскошь цветения махровых клематисов

Отечественные шедевры клематисов

Королевское восхождение клематисов

Посадка, обрезка клематисов и уход за ними: 6 полезных видео

Как вырастить клематис из семян

Клематисы: какие сорта выбрать?

Черенкуем клематисы

Поговорим о клематисах