Аграрии Барабинского района готовятся к посевной 

В Барабинском районе почти завершен ремонт техники, но остается открытым кадровый вопрос.
Механизатор СХПК «Колхоз Береговой» Сергей Казаков c конца февраля трудится в ремонтной мастерской. Говорит, еще пара-тройка дней, и трактор к работе будет полностью готов. На прибивку влаги он выйдет одним из первых.
Жарко пока не в поле, а в токарном цехе. Работа здесь ювелирная, говорит мастер со стажем Борис Годунов. Да и свободная минутка выпадает редко.
Только тракторов в хозяйстве больше двух десятков. «Джон Дир», «Кировцы», «Беларусы» — техника есть, работать некому.
«С кадрами у нас проблема. Трактористов не хватает, приглашаем о стороны», — говорит заведующий РТМ СХПК «Колхоз Береговой» Петр Екимов.
В этом хозяйстве рассчитывать привыкли больше на себя, кредитов не берут. Цены бы на продукцию повыше, говорят селяне. Работать готовы.
«Горюче-смазочные материалы завезены на 90%, готовность техники 70%. Все за счет собственных средств», — рассказал руководитель СХПК «Колхоз Береговой» Николай Обгольц.
В этом году предстоит засеять больше трех тысяч гектаров. Урожайность в «Береговом» — одна из лучших в районе.
«Все благодаря обработке, агротехнике и нашим людям. Семена в порядке, в полном объеме. Ждем хороших погодных условий и выходим на посевную кампанию», — говорит главный агроном СХПК «Колхоз Береговой» Николай Стрельцов.
Этой весной в Барабинском районе планируют освоить больше 40 тысяч гектаров посевных площадей. Первая техника выйдет на поля в начале мая.
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