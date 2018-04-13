«Дорогая моя столица, золотая моя Москва»: как изменился город за 70 лет

Москва стремительно развивается и застраивается. Город обрастает высотками, извилистыми автомобильными дорогами и торговыми центрами так быстро, что невольно удивляешься. «360» предлагает вам остановиться, выдохнуть и посмотреть на столицу под другим углом, а может быть, кто‐то из читателей даже вспомнит свое советское детство. Давайте вместе взглянем, какой была Москва в 50‐60‐х годах ушедшего века.

МГУ , 1961 год Instagram / Wikipedia

Сложно себе представить, но когда-то рядом с Главным зданием МГУ находились уютные одноэтажные домики, хозяева которых пасли домашний скот прямо на поле напротив обители знаний.

Детский мир, 1959

LiveJournal / Wikimedia

Здание на пустынной площади слева — не что иное, как самое любимое место в Москве для всех советских детей. В «Детский мир» приезжали со всех городов СССР целыми семьями, выделяли на прогулку по этому магазину добрую половину дня. «Детский мир» и сейчас не теряет былой популярности, особенно после недавней реконструкции.

Дом приемов Правительства, 1953 г.

Wikimedia / Wikipedia

Наверняка многие из вас интересовались, что это за причудливое здание находится неподалеку от старого Арбата. Это Дом приемов Правительства. Но совсем мало кто знает, что раньше это был особняк известного мота и кутилы Арсения Морозова . В 1897 году он задумал построить себе такой дом, который выделялся бы среди всех остальных. В этом ему помог его товарищ, известный русский

архитектор-модернист

Виктор Мазырин. Здание было возведено всего за три года.

Кинотеатр «Художественный», 1953 г.

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Кинотеатр «Художественный» был настоящей звездой в Советском союзе. Именно сюда в первую очередь привозили показывать самые свежие советские картины. В настоящее время кинотеатр тоже работает, но является уже скорее объектом истории.

Кутузовский проспект, 1966 г.

LiveJournal / Wikipedia

Шумный Кутузовский проспект

когда-то был всего лишь небольшой двухполосной дорогой. Не ожидали?

LiveJournal / Wikipedia

Глядя на фото, сложно поверить, что слева один из самых крупных аэропортов России Домодедово . За 60 лет это место изменилось до неузнаваемости.

МКАД, 1959 г.

LiveJournal / Wikimedia

Если вас не удивил Кутузовский проспект, то вот — ловите МКАД. Это же просто невероятно!

Московский планетарий, 1961 г.

LiveJournal / Wikimedia

Каждый человек, который вырос в советской Москве, может рассказать кучу теплых историй о том, как за примерное поведение или хорошие оценки родители награждали его походом в планетарий. Сейчас это место выглядит более футуристично, но привлекает и детей, и взрослых не меньше.

Новоарбатский мост, 1957 г.

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Новоарбатский мост для своего времени являлся настоящим техническим прорывом. Это была необычная для того периода «воздушная» балочная композиция, которая соединила Кутузовский проспект с Новым Арбатом. В далекие

годы его только начинали строить.