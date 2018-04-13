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Свердловскую область признали лидером по числу ВИЧ-инфицированных
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Свердловскую область признали лидером по числу ВИЧ-инфицированных 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Такое заявление сделала главный санврач России Анна Попова, об этом сообщает в пятницу, 13 апреля, «АиФ-Урал».
В вопросе ВИЧ-заболеваемости лидируют отнюдь не столичные регионы. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова в интервью «Российской газете». По ее мнению, на первые места вышли Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская, Челябинская, Тюменская и Новосибирская области. Главный санврач уверена, что это связано с событиями 1990-х годов, когда через эти регионы шли основные потоки наркотрафика. «Большинство заражений происходило через грязный наркошприц. Аукнулось это теперь. Не случайно же основные носители ВИЧ-инфекции — это люди в возрасте от 30 до 45 лет», — рассказала Анна Попова. Однако врач уверяет, что такое положение дел характерно не только для России. Подобная ситуация сложилась в Восточной Европе и Центральной Азии.
При этом сейчас причины заболеваемости ВИЧ-инфекцией несколько изменилось. По словам Анны Поповой, в 2017 году в 53% случаев заражение произошло во время гетеросексуальных контактов, 43% — при употреблении наркотиков. Остальные же проценты приходятся на гомосексуальные контакты. Кроме того, есть случаи заражения при переливании крови или при родах, от матери ребенку, когда не были предприняты должные меры профилактики.
Напомним, в Свердловской области главным по борьбе с ВИЧ-инфекцией был назначен замглавы Среднего Урала Павел Креков. Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, он будет осуществлять контроль над мероприятиями по противодействию распространения вируса иммунодефицита.
Случа заражения ВИЧ-инфекцией в регионе обнаруживаются даже среди пожилых людей. Так, в марте этого года ВИЧ обнаружили у 81-летнего жителя Краснотурьинска.
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