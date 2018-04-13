Стартовала основная деловая программа КЭФ-2018

Сегодня первый основной день работы Красноярского экономического форума. На 13 апреля намечено более 50 разных мероприятий: круглых столов, конференций, сессий. Начал работу КЭФ-2018 вчера с молодежной площадки.

Одним из главных событий первого дня КЭФ-2018 станет пленарное заседание « Россия 2018-2024: реализуя потенциал».

Сегодня же на КЭФ состоится роуд-шоу «Енисейская Сибирь». Такой формат впервые включен в программу КЭФ. Главы крупных компаний презентуют приоритетные проекты, которые станут основой развития макрорегиона.

В программе первого дня КЭФ — заседание правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича.

Ожидается, что сегодня будет подписано 25 соглашений, меморандумов и договоров о сотрудничестве между Красноярским краем и другими регионами, коммерческими структурами, федеральными органами.

Фото: пресс-центр КЭФ