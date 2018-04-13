Стартовала основная деловая программа КЭФ-2018 

Сегодня первый основной день работы Красноярского экономического форума. На 13 апреля намечено более 50 разных мероприятий: круглых столов, конференций, сессий. Начал работу КЭФ-2018 вчера с молодежной площадки.
В работе форума участвуют зампредседателя правительства РФ Аркадий Дворкович, полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, федеральные министры, представители региональных органов власти, директора промышленных компаний, руководители общественных организаций, ученые, предсатвители малого бизнеса.
Одним из главных событий первого дня КЭФ-2018 станет пленарное заседание «Россия 2018-2024: реализуя потенциал».
Сегодня же на КЭФ состоится роуд-шоу «Енисейская Сибирь». Такой формат впервые включен в программу КЭФ. Главы крупных компаний презентуют приоритетные проекты, которые станут основой развития макрорегиона.
В программе первого дня КЭФ — заседание правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича.
Ожидается, что сегодня будет подписано 25 соглашений, меморандумов и договоров о сотрудничестве между Красноярским краем и другими регионами, коммерческими структурами, федеральными органами.
Фото: пресс-центр КЭФ