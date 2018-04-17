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В областном центре семилетний мальчик едва не утонул в Томи
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В областном центре семилетний мальчик едва не утонул в Томи 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Семилетний кемеровчанин отправился смотреть ледоход и едва не утонул.
Об инциденте сообщают «Вести-Кузбасс». Родители отпустили семилетнего сына на 20 минут. За этом время из двора на проспекте Октябрьском вместе со старшими товарищами мальчик успел добраться до Томи, чтобы посмотреть ледоход, и в результате оказался в воде. Не утонуть ребенку помогло то, что он оказался на спине, а также вздувшаяся верхняя одежда, которая держала его не плаву.
На помощь ребенку пришли находившиеся рядом взрослые. Кемеровчанин Александр Серебренников снял с себя верхнюю одежду и прыгнул в воду. Было не глубоко, поэтому мужчина смог подойти к мальчику, когда того уже уносило под льдины. Когда мужчина вытащил ребенка, его губы уже были синие, но малыш смог откашляться. Мальчик провел трое суток в реанимации. Сейчас он уже находится дома с родителями.
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