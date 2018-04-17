В областном центре семилетний мальчик едва не утонул в Томи

Семилетний кемеровчанин отправился смотреть ледоход и едва не утонул.

Об инциденте сообщают «Вести-Кузбасс». Родители отпустили семилетнего сына на 20 минут. За этом время из двора на проспекте Октябрьском вместе со старшими товарищами мальчик успел добраться до Томи, чтобы посмотреть ледоход, и в результате оказался в воде. Не утонуть ребенку помогло то, что он оказался на спине, а также вздувшаяся верхняя одежда, которая держала его не плаву.