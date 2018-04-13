Нижняя палата Конгресса США не приняла поправку о балансе доходов и расходов бюджета 

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг отказалась принимать конституционную поправку о сбалансированном бюджете, согласно которой расходы государства не могут превышать доходы. Эта предложенная республиканцами мера не смогла набрать достаточного числа голосов, в первую очередь, из-за сопротивления демократов.
За резолюцию о внесении изменений в главный закон страны проголосовали 233 конгрессмена из 435, 184 выступили против, но этого было достаточно для отклонения инициативы. Республиканская партия добивается принятия поправки с 80-х годов, но это крайне сложно сделать технически — правила требуют, чтобы свои голоса за нее отдали 2/3 членов как нижней палаты Конгресса, так и верхней — Сената. Более того, документ должны поддержать минимум 38 законодательных органов отдельных штатов.
"Все знают, что процесс государственного финансирования в Вашингтоне нарушен", — указал на заседании лидер республиканской фракции Кевин Маккарти. По мнению его однопартийцев, такая поправка позволила бы привести в порядок распределение средств госказны, особенно на фоне растущего дефицита бюджета. Демократы в свою очередь убеждены, что это приведет к сокращению финансирования социальных программ, в том числе, медицинских.