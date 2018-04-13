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СМИ: новые правила ЕС дадут России власть над рынком продовольствия Европы
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СМИ: новые правила ЕС дадут России власть над рынком продовольствия Европы 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВЫ, 13 апр — РИА Новости. Планируемые в ЕС ограничения на содержание токсинов в удобрениях, которые призваны защитить здоровье людей, могут дать России «фактическую монополию» на этом рынке и власть над продовольственными ресурсами Европы, пишет The Daily Telegraph.
В Европейской комиссии, как пишет издание, стартовала заключительная фаза переговоров по ограничению в удобрениях количества кадмия, который, согласно исследованиям, вызывает отказ органов и бесплодие, а также приводит к артриту.
В то же время противники этой меры, в том числе Национальный союз фермеров Великобритании, утверждают, что эти ограничения позволят захватить рынок российским поставщикам, поскольку у конкурирующих с ними производителей из Северной Африки и Китая более высокий уровень кадмия в удобрениях.
"Если эти ограничения будут введены, появится очень реальный риск того, что это даст России фактическую монополию на европейском рынке удобрений и большую власть над нашими продовольственными ресурсами", — рассказал The Daily Telegraph источник в сфере производства удобрений.
Ранее Национальный союз фермеров Великобритании предупреждал, что Европа может стать «исключительно зависимой от России в поставках фосфата», и призывал Евросоюз занять «разумную» позицию, которая гарантирует, что фермеры не окажутся в неблагоприятном положении.
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