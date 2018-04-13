СМИ: новые правила ЕС дадут России власть над рынком продовольствия Европы

Европейской комиссии , как пишет издание, стартовала заключительная фаза переговоров по ограничению в удобрениях количества кадмия, который, согласно исследованиям, вызывает отказ органов и бесплодие, а также приводит к артриту.

В то же время противники этой меры, в том числе Национальный союз фермеров Великобритании , утверждают, что эти ограничения позволят захватить рынок российским поставщикам, поскольку у конкурирующих с ними производителей из Северной Африки и Китая более высокий уровень кадмия в удобрениях.

"Если эти ограничения будут введены, появится очень реальный риск того, что это даст России фактическую монополию на европейском рынке удобрений и большую власть над нашими продовольственными ресурсами", — рассказал The Daily Telegraph источник в сфере производства удобрений.

Ранее Национальный союз фермеров Великобритании предупреждал, что Европа может стать «исключительно зависимой от России в поставках фосфата», и призывал Евросоюз занять «разумную» позицию, которая гарантирует, что фермеры не окажутся в неблагоприятном положении.