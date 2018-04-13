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Около 50 тыс. человек остались без электроэнергии из-за аварии в Якутии
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Около 50 тыс. человек остались без электроэнергии из-за аварии в Якутии 

ТАСС 17 минут назад
ТАСС, 13 апреля. Около 50 тыс. человек остались в пятницу без электроэнергии в Якутии. Об этом сообщает сайт Минэнерго России.
"Без электроснабжения оставались бытовые потребители Усть-Алданского района (около 50 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей — 24 МВт", — говорится в сообщении.
По данным министерства, причиной стало отключение в 03:32 мск (09:32 местного времени) в результате срабатывания защиты высоковольтных линий электропередачи «Табага — Чурапча», «Чурапча — Хандыга» и «Эльдикан — Солнечный» (АО «РАО ЭС Востока» и "РусГидро" -"Якутскэнерго").
Ведутся восстановительные работы. Уже удалось восстановить энергоснабжение части потребителей. Электроэнергию получили около 24 тыс. человек.
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