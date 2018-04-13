Глава Назаровского района объявил об отставке

Глава Назаровского района Александр Шадрыгин объявил о своей досрочной отставке. Причиной он назвал состояние здоровья, пишет Запад24.ру. Заявление об уходе он уже написал.

Александр Шадрыгин был избран главой Назаровского района в 2010 году, а в ноябре 2015-го переизбран на эту должность уже на конкурсной основе. Его полномочия истекали в 2020 году

Сейчас Шадрыгин находится в отпуске и после него на работу уже не выйдет. Пока обязанности главы района будет исполнять его первый заместитель Сергей Крашенниников. Далее согласно закону районный совет депутатов должен будет объявить конкурс на этот пост.

По данным Запад24.ру, наиболее вероятной кандидатурой на должность главы района является Галина Ампилогова, председатель Назаровского райсовета.