Ещё
Омичей могут освободить от взносов за капремонт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омичей могут освободить от взносов за капремонт 

АиФ-Омск 15 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
Накануне, 12 апреля, депутаты Законодательного собрания обсудили внесение поправок в региональный закон о капитальном ремонте. С подобным предложением выступил региональный Минстрой.
От взносов за капремонт предлагают временно освободить жильцов тех многоэтажек, где до начала действия областной программы, выполнили ремонт в доме за собственные деньги.
«Изменения касаются собственников квартир, формирующих фонд капитального ремонта на общем счёте регоператора. В частности, предлагается уточнить порядок зачёта расходов на проведённый ранее капитальный ремонт. Такая процедура позволяет собственникам приостановить оплату, а потраченные средства зачесть в счет будущих взносов на счете регионального оператора», — сообщили в Минстрое.
Схема работает только в случаях, когда жильцы выполнили в доме не косметический, а именно капитальный ремонт, а также когда у собственников есть документы, акты приёмки, подтверждающие объём выполненных работ.
Отметим, что собственникам могут самим дать решать, что они хотят отремонтировать в своём доме на деньги, собранные ими на капремонт.
АиФ-Омск: последние новости
Из Омской области пытались незаконно вывезти 48 коров Глава омского минсельхоза Чекусов «Посевную лучше начинать в середине мая» Фадина: «Новая маршрутная сеть – не панацея для Омска»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США33
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии227
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН115
Байкал на грани экологической катастрофы19
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»122
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение