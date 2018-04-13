Омичей могут освободить от взносов за капремонт

Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Накануне, 12 апреля, депутаты Законодательного собрания обсудили внесение поправок в региональный закон о капитальном ремонте. С подобным предложением выступил региональный Минстрой

От взносов за капремонт предлагают временно освободить жильцов тех многоэтажек, где до начала действия областной программы, выполнили ремонт в доме за собственные деньги.

«Изменения касаются собственников квартир, формирующих фонд капитального ремонта на общем счёте регоператора. В частности, предлагается уточнить порядок зачёта расходов на проведённый ранее капитальный ремонт. Такая процедура позволяет собственникам приостановить оплату, а потраченные средства зачесть в счет будущих взносов на счете регионального оператора», — сообщили в Минстрое.

Схема работает только в случаях, когда жильцы выполнили в доме не косметический, а именно капитальный ремонт, а также когда у собственников есть документы, акты приёмки, подтверждающие объём выполненных работ.

Отметим, что собственникам могут самим дать решать, что они хотят отремонтировать в своём доме на деньги, собранные ими на капремонт.