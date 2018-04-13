Жителям Приангарья предлагают проверить свою финансовую грамотность онлайн

Проверить свою финансовую грамотность могут жители Приангарья. Зачет по финансовой грамотности в виде онлайн-теста разработали сотрудники Центробанка . Зачет проходит в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщили разработчики.

Пройти тест на определение уровня финансовой грамотности может любой житель области в период с 10 по 21 апреля 2018 года. Всего в зачете представлено 30 вопросов, ответив на 24 из них вы можете получить именной сертификат. Достаточно зарегистрироваться на сайте https://finzachet.ru и начать тест.

Участникам, которые ответят на меньшее количество вопросов, будут предложены ссылки на материалы по проблемным темам, ознакомившись с которыми они смогут попробовать пройти тест повторно. Количество попыток прохождения зачета не ограничено.