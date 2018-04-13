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Жителям Приангарья предлагают проверить свою финансовую грамотность онлайн
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Жителям Приангарья предлагают проверить свою финансовую грамотность онлайн 

АиФ Иркутск 38 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Проверить свою финансовую грамотность могут жители Приангарья. Зачет по финансовой грамотности в виде онлайн-теста разработали сотрудники Центробанка. Зачет проходит в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщили разработчики.
Пройти тест на определение уровня финансовой грамотности может любой житель области в период с 10 по 21 апреля 2018 года. Всего в зачете представлено 30 вопросов, ответив на 24 из них вы можете получить именной сертификат. Достаточно зарегистрироваться на сайте https://finzachet.ru и начать тест.
Участникам, которые ответят на меньшее количество вопросов, будут предложены ссылки на материалы по проблемным темам, ознакомившись с которыми они смогут попробовать пройти тест повторно. Количество попыток прохождения зачета не ограничено.
«Главная цель мероприятия — дать возможность каждому желающему повысить уровень знаний в области финансов, а самое главное, сразу получить материалы с ответами на вопросы, которые вызвали затруднения в ходе испытания, — отмечает управляющий Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Сергей Андреев».
Организаторами проекта выступили Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Конструктором образовательных ресурсов.
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