Полицейские сняли семилетнюю девочку с крыши пристроя в Иркутске

Бдительная иркутянка предотвратила возможную трагедию с семилетним ребёнком. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области , инцидент произошёл на улице Красных Мадьяр областного центра утром 12 апреля. Менеджер одной из туристических компаний города Александра Сергейчук увидела в окно офиса, что на крыше пристроя к дому напротив находится ребенок. Девочка была сильно напугана и плакала. Иркутянка выбежала на улицу, попыталась успокоить малышку, вызвала полицейских и аварийно-спасательную службу. Специалисты быстро приехали по вызову и сняли ребёнка с крыши.

Как позже выяснили полицейские, отец малышки отлучился в магазин, пока она спала. Проснувшись, девочка поняла, что осталась одна и решила выйти из дома, однако входная дверь оказалась запрета. Ребёнок не придумал ничего лучше, как вылезти через окно на крышу пристроя к дому.

По этому факту сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 МУ МВД России «Иркутское» проводят проверку, по результатам которой примут правовое решение.

Полиция собирается поощрить неравнодушную иркутянку за внимательное отношение к оставленному без присмотра ребёнку, активную гражданскую позицию и своевременное сообщение в правоохранительные органы.