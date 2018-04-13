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Полицейские сняли семилетнюю девочку с крыши пристроя в Иркутске
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Полицейские сняли семилетнюю девочку с крыши пристроя в Иркутске 

АиФ Иркутск 39 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Бдительная иркутянка предотвратила возможную трагедию с семилетним ребёнком. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, инцидент произошёл на улице Красных Мадьяр областного центра утром 12 апреля. Менеджер одной из туристических компаний города Александра Сергейчук увидела в окно офиса, что на крыше пристроя к дому напротив находится ребенок. Девочка была сильно напугана и плакала. Иркутянка выбежала на улицу, попыталась успокоить малышку, вызвала полицейских и аварийно-спасательную службу. Специалисты быстро приехали по вызову и сняли ребёнка с крыши.
Как позже выяснили полицейские, отец малышки отлучился в магазин, пока она спала. Проснувшись, девочка поняла, что осталась одна и решила выйти из дома, однако входная дверь оказалась запрета. Ребёнок не придумал ничего лучше, как вылезти через окно на крышу пристроя к дому.
По этому факту сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 МУ МВД России «Иркутское» проводят проверку, по результатам которой примут правовое решение.
Полиция собирается поощрить неравнодушную иркутянку за внимательное отношение к оставленному без присмотра ребёнку, активную гражданскую позицию и своевременное сообщение в правоохранительные органы.
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