Ещё
СМИ: Госдеп предупредил сотрудников об увеличении попыток хакерских атак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Госдеп предупредил сотрудников об увеличении попыток хакерских атак 

РИА Новости 43 минуты назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Госдепартамент США в четверг предупредил сотрудников ведомства о резком увеличении подозрительных сообщений, с помощью которых хакеры могут получить доступ к закрытой информации, сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.
"Служащим рекомендуется быть готовыми к подозрительной активности, связанной с продолжающимися операциями в киберпространстве, нацеленными на госдепартамент", — цитирует издание заявление, которое в четверг утром получили все сотрудники от управления по безопасности технологий и кибербезопасности.
По данным издания, в марте более двух тысяч сотрудников госдепа получили электронные письма, сообщения и послания в социальных сетях, направленные на то, чтобы обманным путем заставить их загрузить вредоносные программы или передать информацию о логине и пароле.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
РИА Новости: последние новости
ТПП попросила Путина создать министерство лесного хозяйства Член ОП рассказал, где Улюкаев может отбывать наказание Фонд перспективных исследований успешно завершил 34 проекта за пять лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США50
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии227
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН126
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»128
Украинцы жалуются на русский язык24
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение