СМИ: Госдеп предупредил сотрудников об увеличении попыток хакерских атак

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости Госдепартамент США в четверг предупредил сотрудников ведомства о резком увеличении подозрительных сообщений, с помощью которых хакеры могут получить доступ к закрытой информации, сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

"Служащим рекомендуется быть готовыми к подозрительной активности, связанной с продолжающимися операциями в киберпространстве, нацеленными на госдепартамент", — цитирует издание заявление, которое в четверг утром получили все сотрудники от управления по безопасности технологий и кибербезопасности.

По данным издания, в марте более двух тысяч сотрудников госдепа получили электронные письма, сообщения и послания в социальных сетях, направленные на то, чтобы обманным путем заставить их загрузить вредоносные программы или передать информацию о логине и пароле.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер . В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.