В Израиле умерла председатель союза журналистов Челябинской области

"Безвременно ушла из жизни председатель региональной общественной организации «Союз журналистов Челябинской области», талантливый журналист и яркий общественный деятель Давиденко Ольга Владимировна… Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с невосполнимой утратой", — говорится в сообщении.

Как сообщает местное агентство новостей «Доступ», Ольга Давиденко скончалась в израильской клинике в четверг от стремительно развившегося рака.

Коллеги и друзья на своих страницах в соцсетях выражают соболезнования родным и близким Ольги.