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В Израиле умерла председатель союза журналистов Челябинской области
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В Израиле умерла председатель союза журналистов Челябинской области 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: ЕАН
ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр — РИА Новости. Председатель союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко, возглавившая организацию в 2015 году, скончалась, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона. По данным местных СМИ, Давиденко ушла из жизни в израильской клинике от онкологического заболевания.
"Безвременно ушла из жизни председатель региональной общественной организации «Союз журналистов Челябинской области», талантливый журналист и яркий общественный деятель Давиденко Ольга Владимировна… Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с невосполнимой утратой", — говорится в сообщении.
Как сообщает местное агентство новостей «Доступ», Ольга Давиденко скончалась в израильской клинике в четверг от стремительно развившегося рака.
Коллеги и друзья на своих страницах в соцсетях выражают соболезнования родным и близким Ольги.
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