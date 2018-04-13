Скончалась председатель Союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко

Журналисты и пресс-секретари из разных городов региона уже говорят слова соболезнования на своих страницах в соцсетях. Информации о том, когда тело будет доставлено из зарубежной клиники, где Ольга Давиденко проходила лечение, пока нет.

— Вот так неожиданно не стало прекрасного человека и профессионала журналистики Ольги Давиденко. Узнал ночью. Проснулся. И всё равно не верится. Мои соболезнования родным и близким, — пишет начальник отдела по связям с общественностью в ЧОУ ДПО Академия профессионального образования Алексей Гаврилов

— Не могу поверить. Такой солнечный, сияющий человек. Мои соболезнования родным и близким, — пишет пресс-секретарь кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области Ирина Ивонина.

Ольга Давиденко родилась 21 февраля 1967 г. в Барнауле . Окончила Алтайскую государственную академию культуры и искусства. В 1988 году переехала жить в Челябинск . В 1992 году работала ведущей на первом коммерческом телевидении города «Канал-ТВ». В 1994 году перешла в пресс-службу ГУВД Челябинской области, затем на телеканал «Восточный экспресс» (1995-2004). Затем много 10 лет возглавляла пресс-службу управления федеральной почтовой связи области. С 2014 по 2017 год работала на интернет-канале Ural1. Член Союза журналистов с 1996 года, возглавила региональное отделение Союза журналистов летом 2015 года.

74.ru выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам Ольги Давыденко.