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Скончалась председатель Союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко
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Скончалась председатель Союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко 

74.ru 27 минут назад
Фото: 74.ru
Сегодня ночью, 13 апреля, стало известно о смерти Ольги Давиденко — председателя Союза журналистов Челябинской области. Она скончалась скоропостижно от серьёзного заболевания.
Журналисты и пресс-секретари из разных городов региона уже говорят слова соболезнования на своих страницах в соцсетях. Информации о том, когда тело будет доставлено из зарубежной клиники, где Ольга Давиденко проходила лечение, пока нет.
— Вот так неожиданно не стало прекрасного человека и профессионала журналистики Ольги Давиденко. Узнал ночью. Проснулся. И всё равно не верится. Мои соболезнования родным и близким, — пишет начальник отдела по связям с общественностью в ЧОУ ДПО Академия профессионального образования Алексей Гаврилов.
— Не могу поверить. Такой солнечный, сияющий человек. Мои соболезнования родным и близким, — пишет пресс-секретарь кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области Ирина Ивонина.
Ольга Давиденко родилась 21 февраля 1967 г. в Барнауле. Окончила Алтайскую государственную академию культуры и искусства. В 1988 году переехала жить в Челябинск. В 1992 году работала ведущей на первом коммерческом телевидении города «Канал-ТВ». В 1994 году перешла в пресс-службу ГУВД Челябинской области, затем на телеканал «Восточный экспресс» (1995-2004). Затем много 10 лет возглавляла пресс-службу управления федеральной почтовой связи области. С 2014 по 2017 год работала на интернет-канале Ural1. Член Союза журналистов с 1996 года, возглавила региональное отделение Союза журналистов летом 2015 года.
74.ru выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам Ольги Давыденко.
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